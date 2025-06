Murió Horacio García Belsunce, el hermano de María Marta que impulsó la búsqueda de justicia

Miércoles, 4 de junio de 2025

El periodista y abogado tenía 76 años. Fue una de las figuras más visibles en la lucha por esclarecer el crimen, que ocurrió en 2002 en el country Carmel en Pilar.



El periodista Horacio García Belsunce murió este miércoles, a los 76 años. Hermano de María Marta García Belsunce, se convirtió en un firme referente en la lucha por esclarecer el crimen de la empresaria, que ocurrió en 2002, en el country Carmel en Pilar.



Por el momento, no trascendieron detalles sobre los motivos de la muerte del también abogado.



García Belsunce nació el 30 de abril de 1949 en la Ciudad de Buenos Aires. Se formó en Letras en el Colegio San José, ubicado en el barrio porteño de Once, y en 1971, se recibió como abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).



Esa no fue la única profesión que practicó, ya que también tuvo su paso en varias áreas de la comunicación. Entre fines de los 70 y los 80, se sumergió en el mundo de la publicidad, al punto de fundar su propia agencia. También trabajó como asesor de prensa durante varios años.



Sin embargo, una de sus verdaderas pasiones era el periodismo, lo cual lo llevó a trabajar en varios medios gráficos y a tener su propio programa radial, el cual producía junto a su hermana, María Marta.



El crimen de María Marta y la búsqueda de justicia



El crimen de María Marta García Belsunce ocurrió el 27 de octubre de 2002 y tuvo un gran revuelo mediático. Si bien en un principio creyeron que la muerte de la socióloga había sido un accidente, la autopsia realizada 35 días después determinó que, en realidad, la víctima tenía cinco balas incrustadas en la cabeza.



En 2011, Horacio García Belsunce fue condenado a cuatro años de prisión por encubrimiento, aunque después fue sobreseído por extinción de delito.



En julio de 2022, se inició el tercer juicio oral del caso. Entre los acusados, se encontraba Nicolás Pachelo -vecino de los García Belsunce-, uno de los sospechosos que Horacio había pedido que se investigara desde el principio.



"Hace 20 años que estoy esperando este momento", aseguró el periodista a la prensa antes de entrar a la audiencia en la que declararon como testigos familiares directos de la víctima.



Y agregó: "Me siento muy tranquilo, esperando que se haga justicia por todos".



En marzo de 2024, Pachelo fue condenado a cadena perpetua por el homicidio de María Marta.