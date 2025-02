Defensa y Justicia avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina

Jueves, 20 de febrero de 2025

Los de Varela mostraron un buen nivel y sentenciaron el pase la siguiente instancia del torneo.





Defensa y Justicia venció este miércoles por 3-1 a Racing de Córdoba, equipo de la Primera Nacional, en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, disputado en el Estadio Único de San Nicolás.



Los goles para el "Halcón" los convirtieron Kevin Balanta y Francisco González, a los 18´ y 39 minutos del primer tiempo respectivamente, y el chileno César Pérez, a los 7 minutos del complemento.



En tanto, Valentín Perales descontó para el elenco cordobés a los 30 minutos de la segunda parte.



Con este triunfo, los de Varela avanzaron a los octavos de final del campeonato y deberán enfrentar en la siguiente instancia al ganador del encuentro entre Newell´s Old Boys y Kimberley de Mar del Plata.



En cuanto al Torneo Apertura, los dirigidos por Pablo De Muner visitarán a Belgrano el próximo domingo por la séptima fecha del certamen desde las 21:00.



Por su parte, Racing recibirá a Alvarado el lunes 24 de febrero en un cotejo valido por la tercera jornada de la segunda división del fútbol argentino, a partir de las 21:00.



En una partida pareja y con muchas llegadas para ambos lados, con una imagen mas que aceptable de los cordobeses frente a un equipo de mayor jerarquía, Balanta adelantó a Defensa y Justicia tras conectar de cabeza un centro desde el tiro de esquina izquierdo, que previamente desvió Agustín Sienra al palo lejano.



A pocos minutos del cierre de la primera etapa, González por la misma vía amplió la diferencia cuando recibió un preciso envío desde el sector izquierdo por parte del extremo Gastón Togni y venció al arquero Joaquín Mattalia.



Ya en la segunda mitad, el trasandino Pérez se encargó de alejar aún mas en la partida al "Halcón" con un golazo de volea luego de un error del guardameta rival que salió a cortar un centro y dejó la pelota viva en el área.



No obstante, de la mano de Perales, Racing encontró el descuento y a partir de allí supo poner en aprietos en reiteradas ocasiones al guardavallas Enrique Bologna, pero no logró volver a quebrar la defensa rival y quedó eliminado.