CORRIENTES CAPITAL

Colapinto: "Trabajo día a día para llegar a lo más alto en la F1"

Miércoles, 19 de febrero de 2025



El expiloto de Williams remarcó su desempeño en sus primeras nueve carreras de la temporada pasada. Agradeció a Alpine por ficharlo y reconoció el esfuerzo del equipo en su contratación.





Franco Colapinto brindó una entrevista en Telenoche, donde habló de su labor como piloto reserva de Alpine, sus expectativas para el futuro y su camino hasta la Fórmula 1. Fue emitida ayer, martes 18, durante la gala F175 en Londres, Inglaterra.



El oriundo de Pilar expresó: "Trabajo día a día para estar en lo más alto y ser mejor piloto". Sobre su posible debut en 2025, añadió: "Mi trabajo es apoyar al equipo y ayudarles a sumar puntos. No sé cuándo seré piloto, pero ese es mi objetivo".



Además, resaltó la figura de Flavio Briatore, director ejecutivo de Alpine, quien lo eligió: "Es un honor que me haya tenido en la mira, fue quien descubrió a Schumacher y creó a Fernando Alonso".



Sobre su trayectoria, recordó la presión que vivió desde joven: "No sabía si iba a correr la siguiente carrera por falta de presupuesto. Hoy esa presión no está, estoy contratado por un equipo de F1". También destacó el apoyo de Bizarrap en su camino en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial.



Por último, sobre la viralización de su encuentro con Eugenia "China" Suárez comentó: "Es fácil criticar sin estar en la situación. Pasar de ser un chico normal a que te conozcan es difícil de manejar. No me gustó que se hablara de mi vida privada cuando se debía hablar de mi deporte".