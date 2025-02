CORRIENTES CAPITAL

Boca cayó ante Alianza Lima y quedó a un paso de la eliminación

Miércoles, 19 de febrero de 2025

El conjunto xeneize deberá ganar de local si quiere avanzar a la siguiente instancia del repechaje del torneo internacional.

Boca cayó este martes como visitante frente a Alianza Lima por 1-0. en un partido correspondiente a la ida del repechaje de la Copa Libertadores, llevado a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, en Perú.



El gol para el conjunto local lo convirtió Pablo Ceppellini, a los 4 minutos del primer tiempo.



El arquero del conjunto azul y oro, Agustín Marchesin, fue clave para que los locales no hayan sacado una diferencia más holgada en el resultado.



Con este resultado, los dirigidos por Fernando Gago deberán ganar en el duelo de vuelta en "La Bombonera" el 25 de febrero si quieren continuar en la pelea por disputar la próxima edición del torneo más importante del continente.



De quedar eliminado en esta instancia, Boca no participará ningún torneo internacional ya que podría jugar la Copa Sudamericana si avanza a la tercera fase del repechaje de la Libertadores.



Por otro lado, los de La Ribera recibirán a Aldosivi el próximo sábado a partir de las 19:30 por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.



En tanto, el conjunto comandado por el argentino Néstor Gorosito, llegó a la segunda ronda de los partidos preliminares luego de eliminar a Nacional de Paraguay por 4-2 en el global y buscará ratificar lo hecho en este encuentro para sentenciarla serie.



En el ámbito nacional, Alianza Lima se medirá ante Juan Pablo Segundo el próximo viernes desde las 22:00, por la tercera fecha de la Liga de Perú.



La primera polémica del encuentro llegó a los 20 segundos del mismo, cuando Erick Noriega recibió la tarjeta amarilla por una fuerte infracción sobre el chileno de Boca Carlos Palacios, a la altura de la cabeza y desató el reclamo del plantel xeneize que exigía la expulsión del futbolista peruano.



El elenco argentino arrancó dormido en el partido y sufrió un duro golpe a los cuatro minutos de la primera mitad. Ceppellini abrió el marcador tras un rebote del arquero Agustín Marchesin, luego de una gran intervención ante el remate del peruano Erick Noriega.



El desarrollo del primer tramo continuó con poca fluidez y con demasiadas interrupciones que generaron que el juego pierda ritmo.



A los 39 minutos de la misma etapa, el delantero de los locales Eryc Castillo habilitó a Hernán Barcos, quien falló por duplicado frete a una gran respuesta del guardameta xeneize en primer lugar y luego con un tiro desviado por el palo derecho.



Ya en la segunda parte, a los 10´, Alan Cantero estuvo cerca de ampliar la ventaja para los peruanos luego de un error en la salida por parte de Boca, pero Marchesin voló y detuvo el remate.



Boca no encontró los caminos para dañar al rival y romper la defensa de los locales por lo que el resultado no sufrió modificaciones y obligó a los comandados por "Pintita" a ganar en el partido de vuelta para continuar con el objetivo de disputar la Copa Libertadores.



Síntesis de Alianza Lima (PER) – Boca (ARG) por la ida del repechaje de la Copa Libertadores:



Copa Libertadores 2025.



Fase 2 - Ida.



Alianza Lima (PER) 1 – 0 Boca (ARG).



Estadio: Alejandro Villanueva, Perú.



Árbitro: Esteban Ostojich (URU).



VAR: Leodán Gonzales (URU).



Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Pablo Ceppelini, Erick Noriega, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Hernán Barcos, Kevin Quevedo. DT: Néstor Gorosito.



Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Rodrigo Battaglia, Marcelo Saracchi; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Lucas Blondel, Alan Velasco, Carlos Palacios; Miguel Merentiel. DT: Fernando Gago.



Gol en el primer tiempo: 04m Pablo Ceppellini (A).



Cambio en el primer tiempo: 19m Alan Cantero por Kevin Quevedo (A).



Cambios en el segundo tiempo: 01m Milton Giménez por Miguel Merentiel (B); 01m Exequiel Zeballos por Camilo Rey Domenech (B); 26m Jean-Pierre Archimbaud por Fernando Gaibor (A); 27m Lucas Janson por Alan Velasco (B); 37m Kevin Zenón por Carlos Palacios (B); 45m Matías Succar por Hernán Barcos (A).