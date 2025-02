Gremios presentarán el viernes la contrapropuesta salarial

Miércoles, 19 de febrero de 2025

Algunos representantes docentes consideran insuficiente el promedio de 10% que propone el Gobierno y plantean la necesidad de exigir la recuperación de fondos nacionales para el sistema educativo correntino. La reunión será en la sede de Hacienda.



Tras una reunión entre los referentes de los gremios docentes de Corrientes y los ministros de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, y de Educación, Práxedes Ytatí López, los sindicatos anunciaron que elaborarán una contrapropuesta salarial para ser presentada este viernes. El encuentro, en el que también participaron equipos técnicos de ambas carteras, tuvo como objetivo avanzar en la discusión sobre los aumentos salariales para el sector educativo.



La propuesta inicial del Gobierno provincial fue ofrecer un incremento que supere la inflación acumulada desde octubre de 2022, cuando se otorgó el último aumento salarial. Sin embargo, los sindicatos consideraron insuficiente la oferta y decidieron trabajar en una contrapropuesta que incluirá temas como movilidad salarial, segundo cargo, equiparación de nomenclador y pago de zona en secundaria, entre otros.



Voces de gremialistas

Rufino Fernández, secretario general de la Asociación del Magisterio de la Educación Técnica (AMET), destacó que la reunión fue un primer paso importante, pero que aún hay margen para seguir debatiendo.



"Dialogamos sobre las necesidades del sistema educativo y la recomposición salarial. El compromiso es superar el índice de inflación de los últimos meses, teniendo en cuenta los aumentos otorgados en seis tramos durante el año pasado", señaló Fernández.



Por su parte, José Gea, de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), explicó que el Gobierno ofreció un aumento del 10%, basado en el cálculo de la inflación acumulada desde octubre.



Sin embargo, advirtió que, sin paritarias nacionales, los docentes provinciales quedan desprotegidos. "Valoramos la tarea de la paritaria nacional, pero sin presupuesto nacional, los reclamos se estancan", afirmó Gea.



Fernando Ramírez, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), calificó la propuesta oficial como "insuficiente" y subrayó la necesidad de financiamiento nacional no solo para salarios, sino también para infraestructura escolar.



"En Corrientes, los aportes federales se recortaron entre el 25% y 27%. Hace falta más financiamiento y más coraje para no arrodillarse frente al ajuste del Gobierno nacional", expresó.



Contexto y próximos pasos

La discusión salarial se enmarca en un contexto inflacionario complejo y en la falta de negociaciones paritarias nacionales, lo que deja a las provincias en una situación de desprotección frente a los reclamos docentes. Los gremios insisten en la necesidad de convocar a paritarias a nivel nacional y del Consejo Federal para garantizar mejoras salariales y condiciones laborales dignas.



Este viernes, los sindicatos presentarán su contrapropuesta al Gobierno provincial, con la esperanza de alcanzar un acuerdo que beneficie a los trabajadores de la educación. Mientras tanto, el diálogo continúa abierto; aunque los gremios advierten que, sin avances concretos, no descartan medidas de fuerza en el futuro. Por los docentes asistieron la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) a través del secretario general José Gea; la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), con el secretario general Rufino Fernández; Seccional Corrientes Unión Docentes Argentinos (UDA) con la comisionada normalizadora Amplia Cariveauk; Sindicato Único de la Educación de Corrientes (SUTECO), el secretario general Fernando Ramírez; Movimiento Unificador Docente (MUD), con su secretario general Andrés Cristaldo y Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), con su secretario general Mario Sánchez.



Lo que se negocia en otras provincias

Varias jurisdicciones ya acordaron incrementos salariales para iniciar el ciclo lectivo 2025. La provincia de Buenos Aires ya acordó con los gremios una suba de 9% en dos tramos; Santa Fe se encuentra en negociaciones y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, este martes anunció un aumento salarial del 16% para los docentes.



En medio se mantiene el reclamo por una paritaria nacional, ya que la última estableció incrementos en tres etapas que finalizaron en julio del año pasado, quedando el sueldo básico para un docente en $420.000.



Provincia de Buenos Aires: incremento escalonado para docentes, febrero un 7%, quedando en $591.762,55 el salario mínimo; marzo un aumento del 2% adicional, con un piso de $602.997,62.



En Santa Fe ya tuvo su primer encuentro de negociación salarial con los gremios de empleados públicos.



La oferta inicial incluyó un incremento del 3,1% para enero, con un piso salarial garantizado de $50.000. En febrero, se sumaría un 1,9%, totalizando un aumento del 5% para el primer bimestre de 2025 y elevando el piso salarial a $70.000.



El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anunció un aumento salarial del 16% para los docentes de la provincia, en dos tramos de 8%. Con esta suba, se garantizará un salario mínimo de $500.000 para febrero y de $550.000 en mayo.