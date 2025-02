La Provincia encara obras en Capital y ciudades del interior

Martes, 18 de febrero de 2025

El Gobernador inaugura hoy pavimento para el barrio Santa Teresita de la Ciudad de Corrientes. Al tiempo destacan la construcción de un embarcadero en Bella Vista y pavimentación de calles en Yapeyú y Monte Caseros.



La provincia fortalece su política de inversión en obras de infraestructura para la capital y localidades del interior. Ayer, el gobernador Gustavo Valdés dispuso la construcción de un embarcadero en Bella Vista, hoy prevé inaugurar 38 cuadras de pavimento en el barrio Santa Teresita de Capital y también avanza en la ejecución de pavimento en Yapeyú y Monte Caseros.



Autoridades de la provincia de Corrientes destacaron que desde la gestión se avanza en "un paso firme hacia la modernización y conectividad de sus localidades con una serie de obras de infraestructura que buscan fortalecer el desarrollo económico, turístico y social".



Un embarcadero para dos provincias

Ayer, el gobernador Valdés firmó un decreto para la construcción de un embarcadero en Bella Vista, obra que demandará una inversión de 2.815 millones de pesos. Este proyecto no solo beneficiará a los habitantes de Bella Vista, sino que también fortalecerá los lazos con la vecina provincia de Santa Fe, específicamente con la localidad de Villa Ocampo.



El embarcadero, que complementará el puente ya existente entre ambas ciudades, permitirá una conexión fluvial más eficiente, impulsando el turismo, la producción y la industria regional.



"Son obras esperadas hace más de 60 años", destacó Valdés en sus redes sociales, donde también resaltó la importancia de esta iniciativa en el marco del convenio de hermanamiento firmado entre Bella Vista y Villa Ocampo en agosto pasado.



El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, acompañó al Gobernador durante la firma del decreto, subrayando el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo de infraestructuras que mejoren la calidad de vida de los correntinos.



Pavimentación en Yapeyú

Mientras tanto, en Yapeyú, cuna del prócer José de San Martín, el Gobierno provincial avanza con obras de pavimentación que incluyen 12 cuadras nuevas y la repavimentación de otras 14. Estas intervenciones forman parte del programa provincial de asistencia a los municipios y son ejecutadas por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de Vialidad Urbana (DPV).



Las calles beneficiadas incluyen Paso de Los Andes, Antonio Pacheco y Gregoria Matorra, entre otras, que pasarán de ser caminos de tierra a vías asfaltadas. Además, se están repavimentando con concreto asfáltico calles como Flores Meza y avenida del Libertador, mejorando la transitabilidad y seguridad en la localidad.



Estas obras, realizadas con recursos propios de la Provincia y ejecutadas por personal y maquinaria local, no solo generan ahorros significativos, sino que también agilizan los tiempos de ejecución, permitiendo que los habitantes disfruten pronto de los beneficios.



Infraestructura en Monte Caseros

En Monte Caseros, el Gobierno provincial también invierte fuertemente en infraestructura vial.



A través de su cuenta de X (antes Twitter), el gobernador Valdés anunció la pavimentación de 200 cuadras, incluyendo la totalidad de los barrios Juan Pablo II e Independencia.



"Con recursos propios y trabajando junto al Intendente, mejoraremos significativamente la transitabilidad y embelleceremos la ciudad", expresó.



Estas obras no solo mejorarán la calidad de vida de los residentes, sino que también contribuirán al embellecimiento de la ciudad, potenciando su atractivo turístico y comercial.



Asimismo resaltaron que las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Corrientes reflejan un compromiso claro con el desarrollo integral de la provincia.



Desde la conexión fluvial entre Bella Vista y Villa Ocampo hasta la modernización de calles en Yapeyú y Monte Caseros, estas obras no solo mejoran la infraestructura, sino que también generan oportunidades económicas y sociales para los habitantes.



"Corrientes está sentando las bases para un futuro más conectado y próspero", indicaron y el Mandatario destacó que "avanzamos y con cada obra, la provincia da un paso más hacia ese progreso tan anhelado".