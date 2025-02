Nahuel Molina: "Estoy agradecido con Boca porque fue mi casa"

Lunes, 17 de febrero de 2025

El exjugador de Defensa y Rosario Central detalló los motivos por los que se fue de Boca y contó cómo fue su vida luego de la consagración en Qatar 2022. Sostuvo que tiene intención de "ganar algo" con el Atlético de Madrid.



Nahuel Molina, exjugador de Boca y Udinese, se refirió a su salida del "Xeneize" y su ciclo en la Selección Argentina. Hoy, lunes 17, en diálogo con Infobae, expresó: "Fue algo hermoso lo que nos tocó vivir con la Selección y lo que todavía vivimos, porque cada vez que vamos a Argentina es una locura".



Al respecto, sostuvo: "Cada vez que salen entradas a la venta se agotan en dos minutos o como están las canchas". Y agregó: "Es una locura, pero intento mantenerme con esa espina de que quiero ganar cosas con el club, que es un club muy importante y quiero conseguir cosas a nivel individual".



Sobre Atlético Madrid, detalló: "Pasamos un momento bueno en lo futbolístico, un lindo grupo. Vino Juli (Álvarez), están Rodri (De Paul), Ángel (Correa), Giuliano (Simeone). El uruguayo, Josema (Giménez), también está siempre con nosotros".



Respecto de su salida del "Xeneize", remarcó: "Con Boca estoy totalmente agradecido porque fue mi casa, fue el lugar donde crecí, donde aprendí un montón de cosas, donde hice amigos". Y añadió que fue un paso hermoso y que se fue para buscar su propio camino.



"La primera vez que me voy a préstamo, a Defensa y Justicia, en mi cabeza estaba la idea de mejorar todo lo posible, hacer las cosas lo mejor posible para Defensa y volver a Boca", detalló. Y cerró: "Volví, pero no me tocó jugar de nuevo. Me fui a Central, donde tuve un año muy bueno y la pasé increíble. Volver a Boca y tampoco tener esa oportunidad...no oportunidad, sino ese mal entendido, nada más que eso".