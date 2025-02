El Gobernador inauguró una planta industrial de aluminio y termotanques solares

Viernes, 14 de febrero de 2025

Este viernes, el gobernador Gustavo Valdés inauguró a las 10 la apertura de la Planta de anodizados de aluminio y del sector de fabricación de termotanques solares. Se trata de la sede de la firma Eseica Nea SRL, sobre Ruta 5, Km 5.



El Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, destacó el avance en la Industria Local con Nuevas Tecnologías y Proyectos Innovadores. Indicó que buscan "mejorar la calidad de vida de los correntinos y fomentar el desarrollo económico regional".



Valdés se refirió a la incorporación de perfiles metálicos en las viviendas de la provincia, comenzando con el programa de viviendas Oñondivé, gestionado a través del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico). "El uso de materiales de metal nos ha permitido reducir costos, mejorar la calidad y proporcionar a los correntinos viviendas más duraderas", afirmó el gobernador. Esta innovación en la construcción, según Valdés, se suma a los esfuerzos por reducir el gasto de energía a largo plazo y ofrecer soluciones accesibles para los sectores más vulnerables.



El mandatario provincial también destacó la importancia de fortalecer la industria local. A través de esta política, se promueve la compra de productos fabricados en la provincia, lo que no solo favorece a las empresas correntinas, sino que también mejora la disponibilidad de productos de calidad. "Apostamos a la industria de Corrientes para dar un salto de calidad y garantizar que podamos evolucionar constantemente, con procesos industriales más eficientes y competitivos", señaló.



En cuanto a las herramientas de financiamiento, Valdés resaltó las distintas opciones que ofrece el gobierno provincial para incentivar la inversión. "Tenemos mecanismos como el Banco de la Provincia de Corrientes, las subsidiadas tasas de interés y el IFE, que permiten a nuestros comerciantes e inversores acceder a créditos con tasas mucho más bajas que las del mercado, favoreciendo el crecimiento de nuestras industrias", explicó.



Un hito importante anunciado por el gobernador fue la presentación de un termotanque solar 100% correntino, desarrollado por empresas locales que invierten en tecnología de vanguardia. "Este producto no solo representa un avance en términos de eficiencia energética, sino que también incorpora un módulo Smart que puede ser controlado desde el celular, lo que permite un ahorro significativo en el consumo eléctrico", indicó Valdés, subrayando el orgullo que siente al ver productos correntinos de alta tecnología.



Finalmente, Valdés indicó que el gobierno trabajará para que el Invico sea uno de los principales consumidores de esta tecnología, con el objetivo de reducir la dependencia de la red eléctrica provincial y, al mismo tiempo, generar empleo y empleo local. "Con iniciativas como estas, buscamos no solo mejorar la calidad de vida de los correntinos, sino también consolidar nuestra provincia como un referente en innovación y desarrollo industrial", concluyó el Gobernador.



Esta visión de progreso y sostenibilidad marca un paso importante en el camino hacia una Corrientes más moderna y autosuficiente, en donde la industria local juega un papel crucial en la construcción de un futuro próspero para todos.