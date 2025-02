Cristian Medina se despidió de Boca y lanzó duras críticas contra la dirigencia

Viernes, 14 de febrero de 2025

En su publicación, el futbolista mencionó los "desplantes" y "falta de comunicación" por parte del Consejo de Fútbol del Xeneize.



Tras la polémica salida y haber jugado dos partidos con Estudiantes de La Plata, el volante Cristian Medina se despidió de los hinchas de Boca mediante sus redes sociales. En la publicación habló de "desplantes" y de "falta de respeto" con la dirigencia encabezada por el presidente, Juan Román Riquelme.



"Cada uno sabe bien lo sucedido en estos últimos meses y yo decidí, por respeto a Boca Juniors y a mis compañeros, quedarme al margen de generar polémicas innecesarias puertas para afuera. Lamentablemente, no fui el único que sufrió estos desplantes y esta falta de respeto/comunicación en este último tiempo", escribió el futbolista, que fue comprado por el grupo inversor Foster Gillet en 15 millones de euros y actualmente juega a préstamo en el León.



El mensaje de despedida de Cristian Medina para los hinchas de Boca



"Xeneizes: Es el momento de despedirme. En primer lugar, quiero pedir disculpas a los hinchas, ya que si hay alguien que merecen mis disculpas y mi agradecimiento son ustedes que siempre estuvieron en todo momento. Como también agradecer a toda la gente de la pensión que me acompañó desde mis primeros días en el club, a mis técnicos, profes de inferiores, reserva, primera, utileros, cocineros, kinesiólogos, cuerpo médico y compañeros en todo este tiempo. Cada uno sabe bien lo sucedido en estos últimos meses y yo decidí por respeto a Boca Juniors y a mis compañeros quedarme al margen de generar polémicas innecesarias puertas para afuera. Lamentablemente, no fui el único que sufrió estos desplantes y esta falta de respeto/comunicación en este último tiempo. Como hincha, siempre voy a estar agradecido de haber podido cumplir mis sueños en el club de mis amores y ojalá el día de mañana podamos reencontrarnos nuevamente. Cristian".



La polémica salida de Cristian Medina de Boca de la mano del grupo inversor Foster Gillet



La salida del exfutbolista de Boca se produjo a fines de 2024, cuando Estudiantes, de la mano del dinero del grupo inversor Foster Gillet, pagó la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares.



Las salidas por cláusula suelen ser mal vistas por los hinchas del Xeneize, y en el caso de Medina, la situación fue vista como una traición por muchos, debido a que el jugador ya estaba en conflicto con la dirigencia de Boca y no era tenido en cuenta por el entrenador Fernando Gago.



A este escenario se sumaron los problemas con la transferencia del dinero, cuando Foster Gillett intentó hacer el pago desde una cuenta personal, lo cual está prohibido por FIFA. A pesar de estos inconvenientes, lo cierto es que Medina ya lleva dos partidos oficiales con la camiseta del equipo platense.