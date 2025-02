Fue tragado y expulsado rápidamente por una ballena Viernes, 14 de febrero de 2025 El joven sostuvo que "cuando volteó" vio algo entre "azul oscuro y blanco" y agregó: "Me roza un poco la cara una textura babosa y se cierra alrededor de mí. Esto fue en menos de un segundo, muy rápido. No entendía qué pasaba.



En tanto, señaló que "cuando salió del agua sintió miedo de que volviera a atacarlo", a la vez que afirmó: "Yo le advertía a mi papá y ahí es cuando él me estaba tranquilizando". Sin embargo, Simancas admitió que "tenían todas las medidas de prevención", como por ejemplo, gps, mensajes satelitales, equipos de protección y trajes secos por el riesgo de hipotermia en la zona.



Según indicaron especialistas en fauna marina, las ballenas jorobadas suelen alimentarse abriendo la boca cuando emergen a la superficie para tragar la mayor cantidad de presas posibles entre las que destacan el plancton y peces pequeños, pero los seres humanos no forman parte de su dieta, por lo que de inmediato soltó al hombre.a muerto, que ya no tenía nada que hacer", declaró sobre el momento.





"No entendía qué pasaba. Mientras estaba hundiéndome sin poder ver nada pensé que habíAdrián Simancas, el joven venezolano que fue tragado por una ballena que luego lo expulsó, afirmó que "en esos tres segundos" pensó que estaba "muerto". El muchacho practicaba packrafting junto a Dell Simancas, su padre de 49 años, en las aguas del Estrecho de Magallanes y el hombre grababa a su hijo mientras remaba, pero de repente apareció una ballena jorobada que salió a la superficie con la boca abierta y engulló al joven.



"Sentí como un golpe por detrás entre algo que me levantaba y me succionaba al mismo tiempo. Una sensación como que te golpea una ola, pero era demasiado fuerte", sostuvo Simancas en diálogo con la prensa chilena.