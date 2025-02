Argentina y Brasil no se sacaron diferencias y el campeón se definirá en la última fecha Viernes, 14 de febrero de 2025 La "Albiceleste" enfrentará a Paraguay, mientras que Brasil hará lo propio ante Chile, con ambos partidos en simultáneo. La Selección argentina Sub 20 igualó 1-1 ante Brasil, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano de la categoría, llevado a cabo en el estadio Nacional Brígido Iriarte, en Venezuela.



El gol para la "Albiceleste" lo convirtió Claudio Echeverri de penal, a los 40 minutos del primer tiempo, mientras que Rayan marcó el tanto del empate, a los 33 minutos del complemento.



Con este resultado, el torneo juvenil deberá esperar hasta la ultima jornada para definir al campeón ya que ambos seleccionados se encuentran en lo alto del torneo con 10 puntos cada uno.



En tanto, los dirigidos por Diego Placente deberán enfrentar a Paraguay el próximo domingo con el objetivo de quedarse con el título, mientras que los de amarillo se medirán ante Chile, el mismo día en simultáneo.



La definición del campeón, en caso de igualdad de puntos, dependerá de la diferencia entre goles a favor y en contra que tenga cada equipo. El combinado nacional cuenta con 3 tantos en positivo, aunque el conjunto brasileño tiene uno más.



En un partido trabado, el elenco albiceleste fue el que mas intentó imponer condiciones y generó una gran jugada con Claudio Echeverri, a los 15 minutos del primer tiempo, que remató de zurda, pero el arquero Felipe Longo detuvo el remate.



No obstante, antes del cierre del primer tramo, Breno Bidon cometió una infracción dentro del área sobre el lateral izquierdo criollo Julio Soler y el árbitro uruguayo Mathías De Armas sancionó la pena máxima.



En tanto, el encargado de cambiar por gol el penal fue el "Diablito", quien picó la pelota al centro del arco, mientras que el guardameta brasileño se desplomó hacia el lado izquierdo.



En la segunda parte, Argentina perdió el control de la pelota, pero los dirigidos por Ramón Menezes se mostraron pasivos en los ataques y no generaron incomodidad en el área albiceleste.



Sin embargo, Igor Eduardo envió un pase a espaldas de la defensa argentina para Rayan, que remató potente al palo lejano y venció al guardameta Jeremías Martinet para poner las tablas en el marcador, a los 33 minutos.



Síntesis de Argentina - Brasil por la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20:



Argentina 1 – 1 Brasil.



Sudamericano Sub 20 – Hexagonal final.



Fecha 4.



Estadio: Nacional Brígido Iriarte.



Árbitro: Mathías De Armas (URU).



VAR: Jonathan Fuentes (URU).



Argentina: Jeremías Martinet; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Claudio Echeverri, Ian Subiabre y Santiago Hidalgo. DT: Diego Placente.



Brasil: Felipe Longo; Igor Serrote, Iago, Jair, Leandrinho; Gabriel Moscardo, Breno Bidon, Rayan, Pedro, Gustavo Prado; Nathan Fernandes. DT: Ramón Menezes.



Gol en el primer tiempo: 40m Claudio Echeverri (A)



Gol en el segundo tiempo: 33m Rayan (B)



Cambios en el segundo tiempo: 12m Valente Pierani por Maher Carrizo (A); 15m Deivid Washington por Gustavo Prado (B); 15m Alisson Santana por Wesley Gassova (B); 25m Franco Mastantuono por Claudio Echeverri (A); 25m Mariano Geréz por Valentino Acuña (A); 38m Alex Woiski por Ian Subiabre (A); 38m Santino Andino por Dylan Gorosito (A); 39m Arthur Dias por Rayan (B).