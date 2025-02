Asumió Polich: "El compromiso es seguir juntos; así somos invencibles"

Viernes, 14 de febrero de 2025

Acompañó la asunción de autoridades de la UCR Capital el gobernador y presidente del Comité Central, Gustavo Valdés. "La ciudad es nuestro bastión", dijo y remarcó: "Vamos a ganar de punta a punta". Aunque luego advirtió: "Viene una campaña política

Claudio Polich asumió en la noche de este jueves como presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR), junto a las demás autoridades del principal distrito político e institucional de la provincia.



El acto se desarrolló en un colorido y caluroso recinto del club San Martín, con la presencia del presidente del Comité Central del radicalismo correntino, el gobernador Gustavo Valdés. También estuvieron el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, presidente del Partido Popular, y demás titulares y referentes de las fuerzas integrantes de la alianza que gobierna la provincia, hoy bautizada como "Vamos Corrientes".



En principio se escucharon los discursos (en este orden) del presidente de la Juventud Radical de la ciudad de Corrientes, José María Giménez; la presidente de la Juventud Radical a nivel provincial, Lilian Cano; la vicepresidente del Comité Capital, Florencia Ojeda; el intendente capitalino, Eduardo Tassano; el flamante presidente del Comité Capital, Claudio Polich; y el cierre estuvo a cargo de Gustavo Valdés.



Básicamente, Polich resaltó el compromiso que tienen al asumir este cargo. O mejor, la misión que se trazaron. "Estamos asumiendo responsabilidades y ya no solamente frente a nuestros correligionarios, sino también a las autoridades de los otros partidos que integran la alianza", indicó el actual ministro de Obras Públicas.



"Nosotros venimos a proponer que sigamos juntos. Tenemos que construir un futuro, todos juntos. Juntos somos invencibles. Juntos hemos llegado hasta acá, así que trabajemos juntos", exhortó el tramo más eufórico de su mensaje.



"Queremos decirles a los dirigentes y a los militantes de la UCR que vamos a trabajar juntos, codo a codo, cumpliendo los lineamientos que tiene el Comité Central bajo la presidencia de Gustavo Valdés", valoró.



"Vamos a construir el futuro que nos merecemos" y "para eso necesitamos de todos", concluyó.



A su turno, Valdés resaltó: "Somos un partido diferente, que nos llena de orgullo" y la dirigencia actual viene desde hace años "sosteniendo el partido, convencidos, comprometidos y organizados", acentuó.



Tras destacar el triunfo en las internas y la participación democrática de los militantes y afiliados para definir a sus autoridades, hizo un llamado: "A aquellos correligionario que no pensaban igual que nosotros o tenían otro rumbo, a que nos acompañante: las puertas de la UCR están abiertas", aseguró.



Posteriormente, ya de cara a las próximas elecciones, Valdés acentuó: "La capital es el bastión y el distrito más importante de la provincia. Es nuestro bastión porque contamos con el empuje de cada militante".



En este sentido aseguró confiado: "Las próximas elecciones en Corrientes, con la UCR, las vamos a ganar de punta apunta. Pero no lo haremos solos; tenemos que convocar a los partidos políticos que lealmente nos acompañan y acompañaron en este tiempo de construcción de la capital. El municipio nos costó mucho recuperarlo: perdimos por bol..., por mezquindades", subrayó y luego destacó los logros de la gestión que desplegaron juntos con Tassano.



En otro tramo de su discurso, Valdés alertó a la militancia: "Hoy vemos cómo nos atacan, tratando de hacernos perder el rumbo. Pero tenemos un rumbo claro y tenemos coraje y convicción", afirmó.



En este sentido pidió a los militantes que "no bajen los brazos" porque viene una campaña política difícil. "Nosotros tendremos que domar lo que hay que domar en las calles, con la fortaleza de la UCR", sostuvo en el final del acto.