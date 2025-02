Licitación de la Hidrovía: el Gobierno avanzará con la apertura de ofertas

Miércoles, 12 de febrero de 2025



La decisión oficial es cumplir con las fechas establecidas en los pliegos. La compañía ganadora operará la vía navegable por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas.



"Que gane el mejor". Con esa frase, el Gobierno confirmó que este miércoles avanzará como estaba previsto con la apertura de sobres de ofertas de la licitación de la Hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná, por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas, un servicio estratégico que no está exento de intereses políticos cruzados.



La disposición 36/2024 de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Economía había definido a mediados de diciembre pasado el siguiente texto: "Establecer que la fecha de cierre de presentaciones de ofertas y la apertura del Sobre N° 1 será el día 12 de febrero del 2025 a las 13.00 horas, la que se realizará a través del portal CONTRAT.AR https://contratar.gob.ar/".



Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que, efectivamente, la Casa Rosada cumplirá con los pliegos y condiciones que fueron estipulados cuando se lanzó la licitación nacional e internacional para la concesión de la Vía Navegable Troncal (conocida popularmente como Hidrovía), en la que participaron las principales operadoras del mundo, a excepción de aquellas de propiedad estatal, como las de origen chino, que fueron excluidas.



En esa oportunidad, el texto fijó las condiciones para "la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico".



Controversia en la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay a dos semanas de su resolución

En noviembre del año pasado, el Gobierno nacional anunció el llamado a licitación para la concesión privada, a riesgo empresario, y en el que el Estado ya no estará ligado a la gestión y el mantenimiento. Ese anuncio fue realizado con la presencia de los principales representantes del sector privado y productivo, varios funcionarios y el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, quien adelantó que los pliegos contemplaban una fuerte modernización de la gestión de la vía fluvial, por la que circula cerca del 80% del comercio exterior argentino.



Entre otras medidas, estaba previsto que se sumaran bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de los buques, además de la renovación total de la señalización —generando una navegación más segura—, y medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.



En ese momento, el gobierno informó que los pliegos fueron "el resultado del diálogo y trabajo conjunto con usuarios y provincias que utilizan la vía", en la que se realizará una profundización a 39 pies —con una primera etapa de unificación de profundidades— en el tramo Timbúes-Océano. También se contempló la definición de métodos dinámicos para establecer nuevas profundidades (mayores a ese valor de 39), así como nuevas zonas de fondeo y sobrepaso, en cualquier momento del contrato, otorgándole dinamismo a una realidad en constante desarrollo y modernización.



El futuro concesionario, que pondrá fin a la estatización provisoria de la Vía Navegable Troncal, deberá cumplir el plan de obras establecido en los pliegos de la licitación y el nuevo contrato, que determina las etapas de obras prioritarias que se deberán realizar en los primeros cinco años de la concesión.



Según se especifica en el modelo de contrato, se trata de una licitación por un plazo de 30 años.



Hidrovía: la Justicia rechazó la cautelar de una empresa y continúa el proceso de licitación

Participaron de la actividad el entonces subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor (quien luego quedó a cargo de la sucesora de esa oficina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, ANPyN); el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio; el vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Iocco; y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras.



Arreseygor, quien trabajó con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y también con Mauricio Macri a nivel nacional, asumió ese cargo convocado por Luis "Toto" Caputo.





Un poco de historia



Desde el vencimiento de la concesión original en 2021, la Administración General de Puertos (AGP) había asumido la gestión de la Hidrovía, implementando un modelo que involucró a siete provincias y ocho ministerios. Este esquema, sin embargo, evidenció problemas de eficiencia y coordinación. Durante este período, la AGP subcontrató las tareas de dragado y balizamiento a Jan de Nul y Emepa, antiguos concesionarios de la vía fluvial. En 2022, se lanzó una licitación internacional para el dragado, pero esta fue cancelada tras la impugnación de oferentes como la danesa Rodhe Nielsen y la china CCCC Shanghai Dredging.



La compañía oriental quedó al margen de esta nueva compulsa porque a fines de noviembre, el Ejecutivo emitió una resolución que dejó fuera de carrera a todas las empresas estatales extranjeras. En su artículo 16° detallaron que quedan excluidas de participar las "personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales". Este punto resulta determinante para empresas como la filial de la China Communications Construction Company (CCCC).



Después del lanzamiento de la concesión, varias empresas plantearon cuestionamientos y el propio Mauricio Macri se quejó en varias entrevistas que el gobierno de Javier Milei no hubiera tomado los pliegos que él había preparado para hacer la licitación internacional.



"Había un pliego para la Hidrovía que teníamos hecho nosotros, pensando que en el 2020 vencía la concesión y la íbamos a privatizar y mejorar. Alberto Fernández la estatizó a la Hidrovía... ¡Agarren el pliego ese y liciten! Si estuviese adjudicado, ya habría gente trabajando para dragar más y hacer cosas nuevas (...) Lo mismo las autopistas: ¿Queremos concesiones? Nosotros habíamos hecho las PPP, cinco grupos de rutas importantes, también las anularon los kirchneristas, pero también están ahí, se puede agarrar el pliego ese, corregir alguna cosita, y ya debería estar en la calle y deberían estar empresas bacheando", afirmó en una entrevista en LN+.



Por esas coincidencias del azar, la tensión política entre La Libertad Avanza y el PRO escaló en el primer debate fallido de la ley de Ficha Limpia. En ese momento, la cuenta "Las Fuerzas del Cielo", que reúne a libertarios de paladar negro, relacionó el comunicado del PRO a la licitación de la Hidrovía, un tema sobre el que el ex jefe de Estado se mostró personalmente interesado. "Mauricio por décima vez. No te vamos a dar la Hidrovía", respondieron desde la red X al comunicado del partido del ex presidente, que había responsabilizado al Gobierno por la caída de la sesión.



El debate de Ficha Limpia se retoma hoy desde las 10. Tres horas después, está prevista la apertura de sobres de la licitación de la Hidrovía. "Que gane el mejor", dijeron anoche en Casa Rosada.