La ministra de Educación confirmó que los sábados se dictarán clases

Martes, 11 de febrero de 2025



Serán solamente durante cinco sábados. La medida tiene como objetivo llegar a los 190 días de clases.

La ministra de Educación, Práxedes López, informó que se dictarán también clases los sábados luego de que se haya decidido prolongar el inicio del ciclo lectivo 2025 para el 5 de marzo. "Queremos llegar a los 190 días de clases como exige Nación", explicó para justificar la medida, y agregó que "más días de clases implican que los alumnos aprendas más".



Luego, comentó que serán solamente durante cinco sábados que los alumnos deberán asistir a los establecimientos educativos. "No van a ser de un solo mes", aclaró la titular de la cartera educativa.



Por otra parte, López hizo referencia sobre la decisión de algunos colegios privados de comenzar las clases el 24 de febrero y al respecto dijo: "Las resoluciones las toma el Ministerio por resolución y la voy a refrendar por decreto del gobernador (Gustavo Valdés). Y una decisión suya no se puede solapar. Si hacemos no es porque queremos, sino porque hay una situación crítica no solamente por el calor sino también por los incendios".