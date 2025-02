Junto a su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el gobernador Gustavo

Martes, 4 de febrero de 2025

El Gobernador de Corrientes fue uno de los principales oradores del acto en conmemoración de la Batalla de Caseros que organizó su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El correntino hizo un fuerte llamado a defender el federalismo.

Junto a su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el gobernador Gustavo Valdés participó de la velada cultural para conmemorar el 173° aniversario de la Batalla de Caseros. Una fecha significativa que el titular del Ejecutivo provincial aprovechó para volver a levantar la bandera del federalismo. "Ganamos la batalla política, todavía nos falta ganar la batalla económica", indicó el Mandatario.



Tanto Valdés como Frigerio mantienen una buena sintonía en medio de la agenda institucional por el fortalecimiento de la región del Litoral y las deliberaciones en un año electoral de alto voltaje. El Gobernador de Corrientes dirigió algunas palabras en el acto que se realizó en el Monumento a Urquiza en la capital de Entre Ríos. El cierre estuvo a cargo del anfitrión, exministro del Interior de Mauricio Macri quien actualmente mantiene una buena relación con el Gobierno nacional de Javier Milei.



No estuvo presente el titular del Ejecutivo Provincial de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro, en su representación estuvo la vicegobernadora, Gisela Scaglia. "Estamos trabajando para una Argentina federal, que mire más a las provincias, que entienda que el principio de la economía de nuestro país se da en la fortaleza que tienen nuestras provincias. Sobre todo, se lo debemos a quienes hicieron nuestra patria y a quienes lucharon para tener esta Argentina que debemos constituir entre todos", dijo la representante provincial.





La Vicegobernadora dijo que "no hay proceso nacional posible si no miramos lo que somos los entrerrianos, los santafesinos, los correntinos, esta región Litoral que los gobernadores están intentando forzar y mostrar a Argentina como espejo que tiene que ser: pueblos de trabajo, de sacrificio, de lucha, que llevaron adelante procesos de organización nacional y nos dieron una Constitución que después fue las bases para lo que somos los argentinos".



"Es un honor estar aquí porque venimos de la tierra del general San Martín donde honramos su memoria, su legado y sus máximas", dijo Gustavo Valdés al momento de tomar la palabra en el escenario. "Como provincia de Corrientes tenemos una larga tradición, una larga historia y gran valentía para la construcción de la soberanía interna de nuestro país que es el federalismo. Esa autonomía, los correntinos, la supimos honrar, defender y trabajar", expresó el Mandatario.



Historia en común

El titular del Ejecutivo provincial señaló la necesidad de reivindicar la figura del primer gobernador de Corrientes, Pedro Ferré, en la lucha por el federalismo. "Junto con Artigas tuvo conjuntamente la visión más clara de lo que teníamos que hacer en Argentina, que era levantar la bandera del federalismo y constituir una gran unión", sostuvo.



En ese sentido recordó que "la provincia de Corrientes es la primera con Constitución", la cual data desde 1821. "Escribimos con sangre sostener nuestra libertad", aseveró. "Tuvimos la valentía de levantar cinco ejércitos contra la tiranía de Rosas y lo hicimos con coraje", agregó.



Y aunque hubo batallas ganadas y perdidas, "aprendimos que el camino era juntos", señaló Gustavo Valdés respecto de la posición histórica de Entre Ríos y Corrientes. "Para mí es un honor estar acá como representante del Gobierno la Provincia de Corrientes para rememorar aquella batalla de Caseros que se dio un día como hoy", manifestó.





El titular del Ejecutivo provincial recordó que de esos 28.000 soldados, "8.000 eran correntinos", y agregó que Corrientes "aportó cañones, barcazas", soldados que cruzaron a nado el Paraná. "Levantaron la bandera del federalismo", manifestó con emoción ante público. Y esta fue, "la enseñanza más grande que tuvimos las provincias argentinas", expresó.





Batalla económica

El también presidente pro témpore de la Región Litoral sostuvo que reivindicar la historia es un "nuevo abrazo" que se deben dar las provincias argentinas, que se deben dar "correntinos, entrerrianos y santafesinos".



"En el Litoral nació la patria y tenemos que ser memoriosos de aquellas batallas que ganamos", sostuvo con entusiasmo. "Ganamos la batalla política, todavía nos toca ganar la batalla económica, sabiendo que en las provincias argentinas se produce, se trabaja, y donde le ponemos el corazón para hacer grande a nuestra querida patria Argentina", manifestó Valdés durante su discurso en el acto.



"Si todos los gobernadores nos abrazamos, trabajamos conjuntamente con nuestro pueblo, vamos a forjar el destino que queremos", expresó el correntino. "La batalla por la libertad y la autodeterminación de nuestras provincias no es una batalla que se selló en Caseros en 1852 o con la incorporación de Buenos Aires en 1860. La batalla por el federalismo, por la soberanía de las provincias, es una batalla que lo tenemos todos los días", manifestó el Mandatario.



UCR

Mientras tanto en Corrientes, dirigentes radicales manifestaron que mantienen conversaciones con los socios a los fines de fortalecer la alianza. Formalmente, se espera la constitución de la mesa directiva. El senador Sergio Flinta insistió en que mantienen una mirada amplia y que "el único límite es el kirchnerismo". Incluso, no se descarta conversar con La Libertad Avanza (LLA).



Formalmente, la UCR está esperando la constitución de la mesa directiva para comenzar las conversaciones con los presidentes de los partidos políticos que conforman la alianza.



"Venimos conversando siempre pero ahora, quizás, con una visión de futuro", dijo ayer Flinta a Radio Dos en relación con las elecciones provinciales que están en la agenda.



"No descartamos alianza con nadie", aseveró.