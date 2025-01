CORRIENTES CAPITAL

"Llegaremos a todas las ciudades con fibra óptica e internet de calidad"

Viernes, 31 de enero de 2025

Fueron las palabras del presidente de TelCo (Corrientes Telecomunicaciones), Manuel Valdés, al reconocer que la provincia estará conectada en su totalidad. Destacó el trabajo llevado a cabo para entidades gubernamentales y empresas privadas.



La empresa de Telecomunicaciones Corrientes (TelCo) continúa con su trabajo de expansión de internet a todos los rincones de la provincia. Actualmente, el desarrollo de la tecnología y la conectividad en todo el territorio de Corrientes continúa a pasos agigantados.



Para conocer un poco más al respecto sobre el trabajo que viene realizando TelCo en Capital e interior, época dialogó con el presidente de la empresa, Manuel Valdés, quien reconoció que se encuentran trabajando para llegar a la conectividad a todas las ciudades de la provincia. "En este momento tenemos 39 nodos activos, el nodo es un punto nuestro en cada una de las ciudades, pero la idea es llegar a todas, de a poco vamos yendo a las ciudades más grandes", reconoció.



El titular de la empresa detalló que de los 79 puntos previstos ya tienen en operación más de la mitad en proporción a la cantidad de población que ocupan esos nodos de esas ciudades que están alcanzadas por TelCo: "Estamos arriba del 82 por ciento", aseveró en lo que respecta a toda la provincia.



Manuel Valdés detalló que todavía quedan ciudades más chicas para conectar. "Lo que no quiere decir que no se les va a conectar, se lo va a hacer pero más adelante".



El titular de TelCo reconoció: "Ya estamos con el anillo de fibra óptica cerrada, o sea que tenemos seguridad en toda la red y estamos dando servicios, tanto a las instituciones de Gobierno, cómo a los ISP que son los particulares que revenden internet cada una de las ciudades".



Dentro de esos lugares que hoy aún se encuentran sin conectividad, Valdés afirmó que son localidades chicas, pero que están yendo, en primera medida, por los principales caminos y por la ciudades más grandes, que son donde más población se concentra. "Después, una vez que tengamos el objetivo, vamos a ir por la ramificación para tener conectadas también a las ciudades chicas".



El presidente de TelCo también dejó en claro que la instalación de fibra óptica conlleva un costo elevado y en moneda extranjera, por lo que la idea de la empresa es llegar a lugares donde se pueda distribuir ese costo, "de todas maneras, la idea es que la provincia esté bien inserta en el mundo internet, en el teletrabajo, en la venta online y todo ese tipo de cosas modernas", aseveró.



También dejó muy en claro que, a pesar de los altos costos, "se va a llegar internet a todas las ciudades, aunque no sea rentable, de todas maneras se va a llegar a todas las poblaciones".