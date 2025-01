Las provincias registraron un resultado fiscal positivo en 2024

Jueves, 30 de enero de 2025



Corrientes se encuentra entre las 14 jurisdicciones subnacionales que aumentaron su superávit primario.



La política de motosierra de la Casa Rosada contribuyó a varias jurisdicciones subnacionales a mantener la austeridad en el gasto público. De allí, que en el acumulado a septiembre del año pasado, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron un resultado fiscal positivo. Corrientes no fue la excepción, de hecho, hace décadas que sostiene el equilibrio de su caja.



Un reciente estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) presenta la ejecución presupuestaria de las 23 provincias y de CABA con datos del tercer trimestre de 2024 que fueron provistos por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía de la Nación. De este modo, se busca considerar la evolución real de los ingresos y gastos; como así, la magnitud del ajuste fiscal que realizaron las jurisdicciones subnacionales. En este trabajo se excluyó a La Pampa por no contar con información suficiente.



En las provincias y CABA los ingresos corrientes cayeron 14% en 2024 si se relaciona con igual período pero de 2023 y ajustados por inflación. Los ingresos de capital, a su vez, profundizaron la tendencia con un desplome de 81%. Como resultado, los ingresos totales descendieron 15,6% en términos reales si se compara el año pasado con su anterior.





Gasto público

"En lo que respecta al gasto público, en el acumulado al tercer trimestre de 2024 los gastos corrientes tuvieron un descenso interanual real del 17,5% y el gasto de capital un descenso del 51%. Como resultado, el gasto público total provincial tuvo un descenso interanual real del 21,8%. Al evaluar el gasto primario, es decir, el gasto total menos el gasto en intereses de deuda (que cayeron 27% interanual real) se tiene que el mismo tuvo un descenso interanual real de 21,6%", indica el informe de IARAF.



La consecuencia de una baja real del gasto público, es decir, de un recorte mayor al descenso de los ingresos, arroja un resultado primario y fiscal positivo para las jurisdicciones subnacionales durante los primeros nueve meses de 2024, que es hasta cuando se tiene los últimos registros oficiales. "En 2024 el resultado primario fue superavitario por $6.080.000 millones, lo que implica un incremento real interanual de 185%. El resultado fiscal fue superavitario por $4.850.000 millones, generando un incremento real interanual de 979%", señala el informe.



El informe indica que durante los tres trimestres del año pasado todas las jurisdicciones subnacionales, incluyendo Corrientes, presentaron un resultado primario positivo, con la salvedad de las provincias de Buenos Aires y Chaco que registraron un resultado fiscal con déficit.



Las dos jurisdicciones con mayor relación entre resultado primario e ingresos totales fueron Jujuy, con 29,1% y San Juan, con 20,7%. En cambio, las dos jurisdicciones con menor relación fueron Buenos Aires, con 0,9%, y Chaco, con 1,8%.



En el caso de Corrientes, la relación entre resultado primario e ingresos totales la ubica casi a mitad de tabla, con 8,9%, porcentaje que comparte con Tierra del Fuego. Misiones, por su parte, registra 4% y Formosa, 19,3%, de acuerdo con el documento de trabajo publicado por IARAF.



Corrientes, a su vez, se encuentra en entre el grupo de 14 jurisdicciones subnacionales que aumentaron su superávit primario. A septiembre de 2023 acumuló $22.987 millones. En igual período pero de 2024, la provincia sumó $171.637 millones. Cabe aclarar que los valores están contemplados a diciembre de 2024.



Además de Corrientes, integran este conjunto Córdoba, Neuquén, Mendoza, Jujuy, Santa Fe, San Juan, Formosa, Salta, Santiago del Estero, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Misiones. La provincia mediterránea fue la de mayor crecimiento, ya que a septiembre de 2023 registró $795.218 millones y en igual período pero de 2024, el superávit primario alcanzó los $1,2 billones en Córdoba.



Caída de los ingresos

Ahora bien, qué fue lo que impulsó la caída de los ingresos totales en el período mencionado. Un primer punto es que la recaudación tributaria propia de las provincias cayó 9,6%, relacionado con el andar de la economía. Un segundo aspecto es la caída de las transferencias automáticas del 12,4%. También, hubo un fuerte derrumbe de los recursos propios de capital en términos reales que descendieron 92,4%. A esto se sumó la motosierra de Javier Milei que recortó un 89% las transferencias no automáticas de capital a las provincias, como así, una baja de 66,4% interanual real de las transferencias no automáticas nacionales corrientes.



Por otra parte, el informe tiene en cuenta la caída de los ingresos propios de las provincias. El descenso de 9,6% real de los ingresos tributarios es explicada principalmente por la baja del tributo de mayor participación en las jurisdicciones subnacionales: Ingresos Brutos. Su merma fue de 9,6%, ajustado por inflación.



En este orden sigue el impuesto a los sellos con una caída real del 13,4%, luego el impuesto inmobiliario con una baja del -0,9%, el impuesto automotor con una baja real del 12,4% y "Otros" con una baja del 15,6%. "Es decir, todos los principales tributos registraron caídas reales", señala el estudio.



Ahora bien, qué cambió en la composición del gasto en las provincias. Uno de los principales se vio en los rubros de gasto de capital que redujo su participación del 13% en 2023 al 8% en 2024 en la ejecución presupuestaria. El resto de los componentes se mantuvo.