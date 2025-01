Desafío doble para Midón en Brasil

Miércoles, 29 de enero de 2025

Luego de una postergación por lluvia, el correntino tendrá su estreno en las dos ramas del cuadro principal de Piracicaba.



Luego de una postergación ayer por lluvias en Brasil, Lautaro Midón jugará dos duelos válidos por el cuadro principal en el Challenger de Piracicaba. El correntino, de 20 años, superó las dos fases de clasificación individual para ganarse su lugar en el main draw. Hoy, desde las 10, chocará con su compatriota Andrea Collarini por un boleto a octavos de final. Más adelante en la jornada, haciendo dupla con el local Pedro Boscardin Dias, se medirá por primera ronda del dobles ante el binomio conformado por los nacionales Valerio Aboian y Luciano Emanuel Ambrogi (no antes de las 16).



Copa Davis: Djokovic no competirá ante Dinamarca

El serbio Novak Djokovic, de 37 años, no integrará el equipo de su país que se medirá ante Dinamarca por la Qualifiers de la Copa Davis, aquejado por desgarro muscular en la pierna izquierda que sufrió en el Abierto de Australia y que lo obligó a abandonar en el primer set el choque por seminales que disputaba contra el alemán Alexander Zverev. El número seis del mundo se había lesionado durante un partido por los cuartos de final ante el español Carlos Alcaraz, y aunque obtuvo la victoria en ese compromiso en cuatro sets, quedó seriamente afectado y debió abandonar el compromiso siguiente sin poder arribar a la definición en Oceanía.