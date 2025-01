Franco Paredes es nuevo jugador de Independiente

Martes, 28 de enero de 2025

El Rojo anunció la llegada del defensor central proveniente de Sarmiento de Junín.



Independiente hizo oficial en redes sociales la llegada del defensor central Franco Paredes, proveniente de Sarmiento, y se transformó en el octavo refuerzo del club en el corriente mercado de pases.



Con menos de cuatro días para el cierre de la ventana de transferencias, el "Rojo" no descansa y sumó otra incorporación que estará a disposición del director Julio Vaccari a partir de este lunes, a pesar de haber superado la revisión medica la semana pasada.



El elenco de Avellaneda adquirió el 50% del pase del jugador por 500 mil dólares, aunque solo deberá desembolsar 40 mil de la divisa estadounidense, producto de una deuda de River -dueño de la ficha del zaguero de 25 años- con la institución roja de 460 mil USD por las compras de Fabricio Bustos y Esequiel Barco.



Previo al partido ante Talleres de Córdoba del próximo miércoles desde las 17:00 horas, el DT de Independiente podrá contar con una nueva incorporación en una zona de la cancha en la cual el "Rojo" no cuenta con demasiadas alternativas.



Mas allá de las titularidades de Kevin Lomónaco y el recién llegado Sebastián Vázquez, el tercer defensor central sería Juan Fedorco -Nicolás Freire no podrá jugar hasta marzo por lesión- el cual no es tenido en cuenta por Vaccari y podría dejar el plantel en los próximos días si se llega a un acuerdo por su salida.



"Estoy contento por dar este paso, es un club muy grande en al cual siempre tuve ganas de llegar. Nos conocimos con el técnico temprano, saludé a los chicos y al grupo, espero estar lo antes posible", declaró Paredes tras pasar con éxito los exámenes médicos correspondientes.