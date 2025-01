Corrientes con chamamé, recorridos guiados y música electrónica

Viernes, 17 de enero de 2025

En distintos espacios al aire libre y abierto a todo público se podrá disfrutar de música, gastronomía, deportes y recorridos pedestres en la ciudad, en el marco del verano correntino.





Como cada fin de semana, la Municipalidad de Corrientes pone a disposición de vecinos y turistas una amplia gama de ofertas para el disfrute de grandes y chicos. Entre las propuestas habrá música carnestolenda, chamamé y música electrónica, al igual que actividades deportivas como zumba y un acuatlón, entre otras.



El viernes, la clásica Feria de Artesanos estará en la plaza Cabral, de 9 a 22, con todo tipo de objetos y creaciones artesanales, ideal para adquirir un recuerdo especial o hacer un regalo único. En tanto que el sábado y domingo, se trasladará a Costanera Sur y calle Las Heras, en el mismo horario.



Desde el viernes, un stand municipal de promoción turística y concientización ambiental estará en la entrada principal del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola en el marco de la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé. Entradas en venta en 'Centenario Shopping' (Av. Raúl Alfonsín 3525), Instituto de Cultura (San Juan 546) y Museo de Ciencias Naturales (Av. Costanera 100) y en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, desde las 19.



En tanto que, en el escenario de madera de la Av. Costanera y Necochea, desde las 18, se llevará adelante el ciclo “Nuestra Música” con un show de música en vivo y gratuito de la mano de Samba Pra Valer, Comparsa Osiris y Kumbiatina.



Además, del viernes al domingo, se realizará de 18 a 22,30, el Sunset Encuentro de Muralismo en vivo (Encuentro gratuito de Dj y Live Set), en el mirador de la playa Arazaty.



El sábado nuevamente, de 19 a 21, se desarrollará el circuito turístico “Descubrí Corrientes” con recorridos guiados por los atractivos de la ciudad. En esta oportunidad el lugar elegido será la plaza 25 de Mayo con la temática: Relatos fantasmas y aparecidos.



Además, de 18 a 22, tendrá lugar el Patio Comiquero & My Cypher, encuentro de comics y arte urbano, en el Espacio Mariño (Santa Fe 847).



De 19 a 20, en la terraza de la playa Arazaty II (Av. Costanera y Las Heras) se brindarán clases de zumba. La actividad, en beneficio de la salud y el bienestar de las personas, se desarrollará durante todos los sábados de enero y febrero. Se trata de una propuesta deportiva y entretenida gratuita, destinada al público en general y en particular a quienes asisten a la playa.



Desde las 20 será la presentación de conjuntos musicales y patio gastronómico en “A Bailar Chamamé -Modo Fiesta” en la plaza La Tradición (Av. Raúl Alfonsín entre Av. Laprida y Lastra).



El domingo 19, desde las 8, en la playa Arazaty II (Av. Costanera y Las Heras) se llevará adelante, junto a la Asociación "Costa Runner" un Acuatlón, deporte individual y de resistencia en dos disciplinas: natación y atletismo. De esta manera, se fomentará el espíritu deportivo en una competencia recreativa para los alumnos de natación y running.



A partir de las 16, se realizará una nueva edición de Corrientes Baila K-pop, encuentro de K-pop y baile en vivo, en el Paseo Monumento a las Cautivas ubica en el parque Mitre.



Desde las 17.30 en la playa Arazaty (Espigón Central) será el turno del Sunset Beach (set de música electrónica) con la participación del Dj Luis Rivarola.



De 18 a 20, en el marco del circuito turístico “Descubrí Corrientes”, se desarrollará un nuevo recorrido guiado por los atractivos de la ciudad, esta vez en el cementerio San Juan Bautista con la temática: Mausoleo de personalidades.



Asimismo, desde las 20, en el Ex Regimiento N° 9 (Av. Costanera entre 3 de Abril y Quevedo) será el turno de "A Bailar Chamamé - Modo Fiesta", con la presentación de conjuntos musicales y patio gastronómico.