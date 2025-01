Los Gladiadores perdieron en el debut del Mundial de Handball ante Egipto

Jueves, 16 de enero de 2025

En Zagreb, el elenco albiceleste perdió en su debut mundialista ante el conjunto africano por 39-25. El próximo partido será el viernes ante Croacia.



En Zagreb, Los Gladiadores cayeron ante Egipto por 39-25 en el debut del Mundial de Handball que se desarrolla en Croacia, Dinamarca y Noruega. Bajo la conducción de Rodolfo Jung, Argentina no hizo pie frente al campeón africano, que viene mostrando un gran nivel los últimos años.



La Selección la tuvo muy brava contra los egipcios, que se fueron al descanso con una ventaja de 21-11. Luego, en el complemento, estiraron la misma y terminaron quedándose con el triunfo por 14 goles.



Los Gladiadores volverán al ruedo este próximo viernes a las 16:30 de nuestro país contra el local, Croacia. La zona del seleccionado nacional la completa Bahréin, que se estará midiendo contra los anfitriones.



Formación inicial: Leonel Maciel, Facundo Cangiani, Lucas Aizen, Martín Jung, Tomás Cañete, Pedro Martínez y Lucas Moscariello.



Argentina (25:39 vs. Egipto): Lucas Moscariello (7), Nicolás Bono (4), Ramiro Martínez (3), Santiago Barceló (2), Lucas Aizen (2), Juan Gull (2), Facundo Cangiani (1), Tomás Cañete (1), Pablo Minguez (1), Martín Jung (1), Juan Saco (1), Pedro Martinez, Ramiro Benacedo, Guillermo Fischer, Leonel Maciel y Santiago Giovagnola.



Próximo partido: Argentina vs. Croacia – 2° fecha Grupo H | Viernes 17 de enero, 16:30 horas.