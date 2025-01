Gonzalo Montiel es nuevo refuerzo de River

Lunes, 13 de enero de 2025

El presidente Jorge Brito terminó de concretar la operación este domingo a última hora. Marcelo Gallardo contará con cuatro campeones del mundo con la Selección en su equipo titular.

River Plate sigue siendo el protagonista del mercado de pases y este domingo cerró el regreso de Gonzalo Montiel para ponerse la camiseta del Millonario. El lateral volverá a ser dirigido por Marcelo Gallardo, que de esta manera contará con cuatro campeones del mundo con la selección argentina en su equipo titular.





"Cachete" tenía todo arreglado con la dirigencia millonaria, pero restaba acordar con Sevilla, dueño de su pase. Según pudo saber Infobae, Jorge Brito terminó de concretar la operación este domingo a última hora en una cifra que rondará los 5 millones de dólares, que era lo que pretendía el conjunto español.





Las necesidades del club español de cumplir con el Fair Play Financiero, sumado al esfuerzo de la dirigencia millonaria, resultaron claves para que el defensor regrese al Más Monumental.





De esta manera, en las próximas horas el club lo hará oficial y el lateral viajará a la Argentina para realizarse la revisación médica. En caso de que todo esté bien, se sumará a la pretemporada en San Martín de Los Andes.





Montiel era uno de los pedidos expresos de Gallardo que busca traer a las glorias que supieron darle algunas de las mayores alegrías a los hinchas millonarios para pelear la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, que se disputará a mitad de año. Así, el defensor se suma al regreso de Lucas Martínez Quarta, quien ya firmó, y aguarda por una definición del pase de Sebastián Driussi, que está en plenas negociaciones.



El lateral supo levantar ocho títulos con el "Muñeco" en el banco de suplentes, entre los que se destaca la Libertadores 2018 con el histórico triunfo ante Boca en el Santiago Bernabéu. Además, con la camiseta de la banda disputó 140 partidos, convirtió seis goles y asistió 14 veces.



En la Selección supo estar presente no solo en el Mundial de Qatar 2022, donde convirtió el penal definitorio ante Francia en la final, sino que fue una de las piezas claves en las conquistas de las Copa América 2021 y 2024.



Con su llegada, Gallardo pasará a contar con cuatro futbolistas que son habituales convocados por Lionel Scaloni para las listas de la albiceleste, sumándose a figuras como Marcos Acuña, Germán Pezzella y el propio Martínez Quarta. Además, también está Franco Armani, quien se retiró luego de la consagración en Estados Unidos del año pasado y fue parte de la columna vertebral del cuerpo técnico nacional.



Dicho esto, Montiel llega luego de un paso irregular por el viejo continente, donde no pudo mostrar su mejor versión, pese a que levantó una Europa League en 2023 con el conjunto sevillano y también fue clave en la definición. En la última temporada disputó nueve encuentros y convirtió solo un gol ante el Olot en la segunda ronda de la Copa del Rey el pasado 5 de diciembre del año pasado.



En el equipo blanquirrojo, el lateral disputó las temporadas 21/22, 22/23 y la actual con un total de tres tantos, mientras que en el medio pasó a préstamo al Nottingham Forest, que milita en la Premier League, donde jugó 19 partidos y no convirtió ningún gol.



Con su llegada, se espera que se abran varias puertas para buscar salida de algunos jugadores, como es el caso de Agustín Sant’Anna, quien competiría por el puesto junto a "Cachete" y a Fabricio Bustos. Así, el ex Defensa y Justicia, que llegó en 2024, podría partir en este mercado de pases.



Entre los que corren desde atrás en la consideración del Muñeco, se estudia la posibilidad de cortar antes de tiempo el préstamo justamente con Sevilla por Federico Gattoni y Ramiro Funes Mori tiene sondeos de Platense y Belgrano de Córdoba. Además, el juvenil Daniel Zabala define detalles para recalar a préstamo a Unión de Santa Fe con la intención de ganar rodaje.



Por otra parte, Rodrigo Aliendro recibió llamados desde San Lorenzo y Talleres de Córdoba. En la ofensiva, Pablo Solari es seguido de cerca desde el fútbol de Rusia y de Estados Unidos y no vería con malos ojos emigrar en búsqueda de más minutos.