El Chelsea solicitó que Aaron Anselmino se sume al club en enero

Martes, 31 de diciembre de 2024

El marcador central, que fue vendido en una suma millonaria, dejará al Xeneize en el inicio de 2025.



A pocos días de comenzar la pretemporada, marcada para el próximo jueves 2 de enero en el predio de Ezeiza, Fernando Gago ya sabe que no podrá contar con una de las jóvenes figuras del plantel. En las últimas horas, el Chelsea se comunicó con Boca Juniors y solicitó que Aaron Anselmino se sume a partir de 2025 al conjunto que milita en la Premier League.



Así lo comunicó la cuenta Esto es Boca en las redes, que se encarga de notificar sobre las altas y bajas de los futbolistas del Xeneize. "Boca recibió la notificación de Chelsea para activar la cláusula de repesca de Aarón Anselmino, quien continuará su carrera en el club inglés a partir del 1 de enero", citaron.



Hay que recordar que el oriundo de Bernardo Larroude, una localidad de la provincia de La Pampa, fue transferido al seis veces campeón de la Premier League por 21 millones de dólares. Tras la transferencia, la institución que preside Juan Román Riquelme se aseguró al defensor un préstamo por un año con una cláusula de salida ejecutable hasta el 15 de enero próximo. Finalmente, esa notificación llegó a las oficinas de Brandsen 805 y Aaron deberá viajar a Londres para sumarse bajo las órdenes de Enzo Maresca.



La repesca de Anselmino llega pocos días después de haber sido citado por primera vez en su carrera a las selecciones juveniles de Argentina de cara al Sudamericano Sub 20 que se jugará desde fines de enero y hasta principios de febrero en Venezuela. En este contexto, se espera que la próxima semana el DT Diego Placente haga oficial la lista con los 23 que viajarán a territorio venezolano y habrá que ver si el DT italiano de The Blues habilitará al marcador central a ser parte de la nómina final.



La Selección arrancará su camino en el Grupo B el próximo sábado 24 de enero a las 20.30 con el clásico ante Brasil. Luego enfrentará a Colombia (26/1), Bolivia (28/1) y el cierre será ante Ecuador (1/2). Los tres primeros de cada zona avanzarán al hexagonal final que se desarrollará del 4 al 16 de febrero en donde los cuatro que más puntos sumen lograrán el boleto a la Copa Mundial juvenil de Chile, que se desarrollará desde el 27 de septiembre al 19 de octubre del 2025.



Con la salida de Anselmino, Gago suma una baja más en el plantel de cara a la temporada que se avecina mientras espera la llegada de refuerzos que se suman al desembarco del chileno Carlos Palacios, proveniente del Colo Colo. En otra noticia que generó impacto en el mundo Boca, el pasado viernes fue Cristian Medina el que confirmó su salida del club luego de ejecutar la cláusula de 15 millones de dólares.



El dinero para la operación será invertido por el empresario norteamericano Foster Gillett, lo que derivó en que el volante que disputó los últimos Juegos Olímpicos de París sea nuevo jugador de Estudiantes de La Plata, equipo donde seguirá su carrera el mediocampista de 22 años.



Otro de los jugadores de la cantera que se despidió del Xeneize fue Nicolás Valentini, quien quedará en libertad de acción a partir del 1° de enero de 2025. El defensor de 23 años tiene un precontrato firmado con la Fiorentina de Italia. Por diferencias en los números, rechazó la oferta del Consejo de Fútbol, que ordenó a los técnicos de turno que no lo convocaran más para los partidos oficiales (su último encuentro fue en abril pasado).



"Quiero despedirme de todos ustedes y agradecerles por el cariño que me dieron en este tiempo que estuve en el club. La verdad que fueron meses muy difíciles para mí y lo que jamás quise es irme de esta manera, pero hubo decisiones y manejos en los cuales yo no tuve influencia. Siempre quise intentar encontrar una solución para el club del cual soy y siempre seré hincha", escribió el defensor zurdo.



"Llegué siendo un niño que durante estos 10 años con la ayuda de los que conforman este maravilloso club me puede formar como jugador y como persona. A ellos les hago una mención especial. Por eso Boca Juniors siempre será mi segunda casa", concluyó el Vikingo. A ellos, el restante futbolista con una amplia trayectoria en el club que también anunció su despedida fue Pol Fernández, que se irá libre del club por segunda vez en su carrera, y esta vez tendrá como destino al Fortaleza, de Brasil.