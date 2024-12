"Rolo" Vallejos, entre los máximos artilleros

Viernes, 27 de diciembre de 2024

El alero correntino tomó la decisión de dejar San Martín y su llegada a Independiente de Oliva estuvo entre lupas. Cerró el año entre los mejores promedios de LNB. "Rolo", clave en el elenco cordobés.



Su primera experiencia fuera de Corrientes en la Liga Nacional de Básquetbol fue pensada y analizada por el alero correntino Rolando Vallejos. Elegir a Independiente de Oliva para dar un paso profesional clave significó dejar a San Martín de Corrientes después de varias temporadas.



Y por ahora, la adaptación de "Rolo" en el club del interior cordobés parece positiva, cerrando el 2024 entre los máximos artilleros en lo que va de la temporada 2024-25.



Vallejos se ubica en el quinto lugar en el rubro destacados de promedios goleadores de la presente temporada. "Rolo" participó de los 14 juegos que lleva el equipo de Martín González, sumando 219 puntos y un promedio de 15.6 tantos por juego.



El correntino aparece detrás de tres extranjeros y una ficha nacional en estas estadísticas, difundidas ayer en las redes sociales de la LNB.



El máximo goleador que tiene el torneo nacional es Al Thornton, de Peñarol de Mar del Plata, promediando 20.5 puntos, seguido de cerca por otro foráneo, el brasileño Joao Franca de Olímpico de La Banda, con 20.0.



En el tercer lugar de ubica Marcus Thomas, otro jugador "milrayitas", que lleva en el certamen un promedio de 16.7 puntos por juego, mientras que en el cuarto lugar aparece el primer nacional entre los artilleros: se trata de Eric Flor, actual jugador de Platense que produjo un promedio de 16.0 puntos por presentación.



Por eso sobresale la temporada que viene desarrollando el correntino en su primera experiencia de LNB que no viste la camiseta de San Martín. Antes de comenzar con este desafío en Oliva, Vallejos integró el plantel de Leones de Potosí de la Liga Boliviana de Básquetbol (Libobásquet), club donde aportó su granito de arena para instalarse en las semifinales de la competencia.



Y allí tomó la decisión de seguir su carrera en el interior cordobés. "Fue una decisión fuerte, dura, comencé a jugar al básquet en San Martín, no conozco jugar en otro lugar, quitando lo que es jugar en el exterior que es solamente un par de meses, la decisión se basa en varias cuestiones, para mí estar en mi ciudad y jugar para San Martín era una gran opción, pero hay cosas que no están al alcance del jugador y en mi crecimiento personal como jugador decidí que lo mejor era tomar otro rumbo. Va a cambiar la distancia con mi familia, los amigos, es lo que más se puede llegar a sentir pero estoy preparado para afrontar lo que viene", había declarado Vallejos después de firmar contrato con Independiente.



Pudo cambiar de aire y el lugar que le da el club cordobés y el coach González (hermano de Sebastián González, entrenador clave en los primeros pasos de "Rolo" en la competencia), no quiere desaprovecharlo.