Bizarrap publicó el adelanto de una nueva sesión ¿quién es el invitado?

Viernes, 27 de diciembre de 2024



Luego de meses sin estrenar nueva música, el DJ y productor dedicó el día de Navidad a finalizar su nuevo lanzamiento.



Bizarrap está terminando 2024 con una gran noticia para sus fans. A través de sus redes sociales, el productor confirmó que está a punto de terminar una nueva sesión, aunque aún no se conoce la fecha en la que llegará a las plataformas de streaming.



En pleno día de Navidad, el músico confirmó que se encuentra en Argentina y trabajando en su próximo lanzamiento. Incluso, Bizarrap publicó un breve adelanto que parece indicar que se trata de una colaboración con Luck Ra, uno de los artistas más populares de 2024.



En esta oportunidad, productor se habría inclinado al cuarteto, un género que hasta el momento no había formado parte de sus ya clásicas BZRP Music Sessions. En su trayectoria indagó en el trap, el hip hop, corridos tumbados, pop, cumbia y más géneros musicales, pero esta sería la primera vez que experimenta con el ritmo clásico cordobés.



Los seguidores de Bizarrap enloquecieron con el adelanto y pidieron escucharla completa y el músico respondió: "Bancame, no la terminé todavía. Mañana voy al estudio y la termino".



"Y te busqué por todo el baile y no te encontré y sonó la canción que te dediqué", se escucha en el fragmento publicado y el estribillo reza: "Y ahora me di cuenta que, no me hago el duro, no, me hago el durísimo. Pero en el fondo te extraño muchísimo, pasan los días, los meses y no puedo olvidarte".



El paso de Bizarrap por el Buenos Aires Trap

Días atrás, Bizarrap coronó el festival Buenos Aires Trap. Contó con invitados, un gran despliegue audiovisual y despidió el año a lo grandes. El DJ y productor hizo un set que complementó con visuales en todas las pantallas, juegos de luces y efectos de fuegos artificiales.



Desde la pasarela que unía a los dos escenarios principales del Parque de la Ciudad, disparó las canciones que más millones de reproducciones tienen en las plataformas. El público pudo disfrutar en vivo de las Sessions que el productor tiene con Shakira, Nathy Peluso, Snow Tha Product, Nicki Nicole, y más.



Biza también viajó unos años atrás para hacer una de sus primeras colaboraciones. "La mejor sesión de la historia", dijo él para presentar la BZRP Music Session #10 con Frijo. "Fue una de las primeras personas que confío en mí, y es una parte importante de la historia", aseguró con orgullo por su camino recorrido. Sobre el final, invitó a Dillom y ambos le dieron un cierre soñado al festival al grito de: "Esto es trap, lo tuyo es basura".