Daddy Yankee y su esposa llegaron a un acuerdo tras una disputa legal en Puerto Rico

Jueves, 26 de diciembre de 2024



El cantante había presentado una demanda contra Mireddys Gonzáles, de quien se está divorciando y a quien acusó de sustraer una millonaria suma de sus cuentas bancarias.



El popular cantante de reguetón Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, resolvió parte de su disputa legal con su esposa Mireddys González y su cuñada Ayeicha González Castellanos, tras enfrentarse en una audiencia el viernes en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico.



La batalla legal surgió en el marco del proceso de divorcio entre Ayala y Gonzáles tras casi tres décadas de matrimonio.



La demanda presentada por Daddy Yankee el pasado 13 de diciembre alegó que se hicieron transferencias de un total de USD 100 millones desde las cuentas corporativas de sus dos empresas. De acuerdo con documentos judiciales citados por Billboard, su esposa retiró USD 80 millones de la cuenta de El Cartel Records y otros 20 millones de Los Cangris "sin la debida autorización".



En respuesta a estas acciones, el intérprete de "Gasolina" solicitó al tribunal recuperar el control de sus corporaciones, acceso completo a los documentos financieros y la destitución de Mireddys González y Ayeicha González Castellanos de cualquier cargo administrativo que ocuparan en las empresas.



Los acuerdos alcanzados

Tras una reunión privada ordenada por el juez superior Anthony Cuevas Ramos, las partes lograron un acuerdo parcial. Como parte del arreglo, Daddy Yankee asumirá la presidencia absoluta de ambas corporaciones, según confirmaron medios como CNN y Billboard. Además, USD 75 millones de las cuentas corporativas permanecerán congelados por 30 días, mientras cualquier transacción superior a USD 100,000 requerirá la aprobación de todas las partes involucradas.



Ayala también se comprometió a emitir informes mensuales detallando los asuntos financieros y administrativos de sus empresas. La transición de presidencia se completará oficialmente el próximo 26 de diciembre, cuando se lleve a cabo una reunión administrativa para formalizar el cambio de mando.



El cantante expresó su satisfacción con los acuerdos alcanzados, declarando a la prensa: "Retomé la presidencia de las corporaciones. Este es un proceso que he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad y templanza", según reportó Us Weekly.



En el Tribunal de San Juan, Daddy Yankee pidió a los medios y al público que respeten a Mireddys González. "Yo siempre he respetado a la señora González, y les pido que también la respeten", dijo el artista y aseguró que está llevando el proceso con calma.



"Fue un proceso de mucha armonía. Ustedes saben el proceso en el que me encuentro de fe. Es lo mejor para la familia … que pudimos lograr las cosas en buena fe", citó Billboard. "Todo esto que está sucediendo es con un propósito mayor. Yo estoy bien seguro a quien yo le sirvo, y seguro que todas las cosas van para bien".



El anuncio de su divorcio

El conflicto legal surge en medio del proceso de divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González, quienes estuvieron casados durante 29 años y tienen tres hijos: Jesaaelys (28), Yamilet (27) y Jeremy (26). El cantante anunció la separación a principios de diciembre a través de sus redes sociales.



"Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir algunas noticias importantes sobre mi vida personal. Después de más de dos décadas de matrimonio y tras muchos meses intentando salvar mi matrimonio, hoy mis abogados respondieron a la solicitud de divorcio recibida de Mireddys", declaró el reguetonero en su comunicado.



También expresó su gratitud por los años pasados: "Aprecio el tiempo que compartimos, lleno de bendiciones y valores, de amor y con una hermosa familia que seguirá siendo nuestra prioridad".



En sus declaraciones, el artista pidió privacidad y comprensión durante este proceso difícil. "Este no es un momento fácil, pero entiendo que es parte de mi proceso de vida. Agradezco profundamente a quienes nos han acompañado durante este viaje y pido que respeten nuestra privacidad en este proceso", concluyó.