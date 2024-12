Desde las 22, no se venderá combustible en estaciones de servicio Martes, 24 de diciembre de 2024 Tal como sucede cada año, los convenios de trabajo firmados por las diferentes cámaras empresarias de la actividad, garantizan el derecho de los empleados de las estaciones de servicio a celebrar las fiestas en familia.



En ese contexto, las bocas de expendio no despacharán combustibles ni tendrán sus tiendas abiertas durante el 24 y el 31 de diciembre, desde las 22 hasta las 6 del día siguiente.



Vale remarcar que desde el 2014, en las revisiones paritarias ya se agregó como artículo de cumplimiento obligatorio.



Los acuerdos establecen que "las estaciones de servicio no despacharán ningún tipo de combustible producto y/o tipo de mercadería al público en general, los días 24 de diciembre y 31 de diciembre, en el horario de 22 a 6, eximiendo a los trabajadores del sector de concurrir a sus puestos de trabajo, sin pérdida y/o descuento en su remuneración".



Asimismo, el texto aclara que aquellos operarios que deban cumplir con la guardia mínima para brindar suministro de combustible en casos excepcionales de emergencia a ambulancias, móviles policiales, bomberos, etcétera, cobrarán esas horas al 100 por ciento.



La medida alcanza a la mayoría de las provincias del país, por lo que desde el sector recomiendan a la población concurrir a las estaciones con tiempo, ya que en los minutos previos al corte de servicio se producen largas filas frente a los surtidores.