Dirigentes destacan el perfil de Valdés y proyectan de cara a 2025

Martes, 24 de diciembre de 2024

En contacto con época, referentes del radicalismo resaltaron la convocatoria a los afiliados, la impronta que el Gobernador brindará al partido y los desafíos de cara a la construcción de la alianza electoral. Coinciden en ir unidos y fortalecidos.



Con la concurrencia de casi 35.000 afilados a las urnas, referentes de la UCR destacaron la convocatoria a la interna radical. En contacto con época y la prensa, señalaron la importancia del proceso democrático, como así, el desafío que se abre de cara al año electoral 2025 y la conducción de Gustavo Valdés, quien ayer fue electo presidente del partido.



"Se hizo un trabajo descentralizado, simultáneo y múltiple. Cada sección tenía su propia escuela y estaban en condiciones de votar 26.700 personas en Capital", informó el senador provincial Noel Breard, quien observó una "gran participación" al tratarse de una elección voluntaria e interna. "Es un trabajo muy serio el que se hizo en los comités seccionales, descentralizando y de mucha militancia", destacó. "No se puede decir que no hubo una participación muy importante", expresó el legislador en diálogo con época.



"Es importante que todos los correligionarios se hayan movilizado. He podido ver en las escuelas mucha alegría de los equipos participando, trabajando", manifestó a la prensa el ministro Secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo.



"Fue una jornada en la que el afiliado pudo expresarse. Si bien en muchos lugares se desalentó al no haber otra lista, entiendo que hubo una presencia importante. Creo que el afiliado radical quería expresarse.



Con su voto, consolidar el proceso de normalización del partido, un partido que es clave para la constitución de la alianza", dijo a este medio el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano. Para ello, consideró necesario renovar el diálogo. "Tenemos que conversar, unirnos, trabajar todos por el desarrollo de Corrientes, que es lo que nos une", manifestó.



Llegar al acto comicial no fue sencillo, en medio de varios recursos interpuestos por el sector de Ricardo Colombi, expresidente del Comité Central.