Los bancos no abrirán el 24 y 31 de diciembre Viernes, 20 de diciembre de 2024 El Banco Central informó en un comunicado que las entidades financieras no operarán el día de Noche Buena y Fin de Año.

Las puertas de los bancos de la provincia y del resto del país permanecerán cerradas durante los días 24 y 31 de diciembre. Así lo confirmó a diario época el secretario general de la Asociación Bancaria seccional Corrientes, Juan Lezcano. En tanto, el 25 de diciembre y 1 de enero tampoco habrá atención al público.



A su vez, Lezcano aclaró que esos cuatro días sí estarán en funcionamiento los cajeros electrónicos y home-banking.



Por otra parte, hizo un balance del sector durante este 2024: "Terminamos un poco mejor de como habíamos comenzados el año cuando debíamos ver qué contenía cada DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que emitía el presidente (Javier Milei). Se pretendía transformar al Banco Central en sociedad anónima y hemos podido lograr que esto no se hiciera", destacó y agregó que esa medida impulsada por el Gobierno nacional podría implicar cierre de sucursales bancarias y ventas de acciones.



Luego, anticipó que para el próximo año se van a concretar la venta de acciones de los bancos Galicas e ICBC.