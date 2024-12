Malas noticias para Colapinto: Isack Hadjar tomará el segundo asiento de Racing Bulls

Viernes, 20 de diciembre de 2024



La escudería anunció al piloto franco-argelino como titular para la temporada 2025 de la Fórmula F1 junto al confirmado Yuki Tsunoda, por lo cual el argentino se queda sin butaca.



La escudería Racing Bulls (RB) anunció el fichaje de Isack Hadjar para la temporada 2025 de Fórmula 1, completando así la alineación de pilotos para la próxima temporada del campeonato del mundo, por lo cual Franco Colapinto se queda sin butaca para el año próximo.



El anuncio del piloto francés que también tiene nacionalidad argelina, tiene 20 años, es el tercer y último paso de los movimientos realizados por Red Bull, que supusieron la salida de Sergio Pérez de su equipo principal, el ascenso de Liam Lawson junto a Max Verstappen y la llegada de Hadjar a Racing Bulls.



"Estoy muy contento de tener este papel en Racing Bulls. Es realmente fantástico para mí, para mi familia y para toda la gente que ha creído en mí desde el principio. Estar en la Fórmula 1 es por lo que he trabajado toda mi vida y es un sueño. Es como entrar en un universo completamente nuevo, conduciendo monoplazas mucho más rápidos y corriendo junto a los mejores pilotos del mundo", dijo tras conocerse el anuncio.



Además, señaló: "Me espera una curva de aprendizaje muy rápida, pero estoy dispuesto a trabajar duro y a darlo todo por mi equipo. Estoy deseando trabajar y aprender de Yuki Tsunoda, siempre le he estudiado, pasó por la academia de Red Bull, igual que yo, y compartimos un camino muy similar para llegar hasta aquí".



Por su lado, Laurent Mekies, director del equipo Racing Bulls, indicó: "Estamos muy contentos de tener a Isack con nosotros la próxima temporada. Aportará un soplo de aire fresco al equipo junto a Yuki. Isack ha demostrado un notable crecimiento, con una serie de resultados notables en su carrera en monoplazas, tiene el talento para competir al más alto nivel y confiamos en que pueda tener un impacto significativo. Tendremos un gran equipo con él y Yuki".



En tanto, Peter Bayer, director general de Racing Bulls, añadió: "La llegada de Isack a Racing Bulls demuestra una vez más nuestro compromiso con el desarrollo de los mejores pilotos jóvenes en el automovilismo, así como demuestra la relevancia de la academia Red Bull Junior Program".



Hadjar tendrá la primera oportunidad de su carrera en la Fórmula 1, fue el subcampeón de la Fórmula 2 en 2024 superado por el brasileño Gabriel Bortoleto en una temporada donde consiguió cuatro victorias en lo que fue su segundo y último año en la categoría preparatoria de Fórmula 1.



Además, fue piloto reserva de Red Bull Racing y Racing Bulls durante 2024, mientras que salió a pista en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña y en Abu Dabi al volante del RB20 de Pérez en la primera y en el de Verstappen en la segunda.