Defender las Provincias: "La lucha entre los federales y el centralismo continúa" Martes, 17 de diciembre de 2024 El Mandatario correntino respondió la premisa de Milei de que las jurisdicciones deberán depender de sus recaudaciones. Para el titular del Ejecutivo provincial, la Nación se "hace el ñambotavy" cuando firma acuerdos y "no quiere dar la plata".



Para el gobernador Gustavo Valdés continúan las tensiones en torno a la distribución de los recursos federales y volvió a remarcar que la "lucha entre federales y unitarios continúa" para graficar no solo las relaciones con la Casa Rosada, sino también con los políticos locales que responden a los lineamientos de Buenos Aires. Reiteró el pedido por las regalías de Yacyretá y señaló que la Provincia debió afrontar 60 millones de dólares en obras públicas nacionales.



En su informe de gestión por el primer aniversario, el presidente Javier Milei había aseverado que la Nación comenzaría a retirarse en términos impositivos y que las provincias desatarían su competencia por la recaudación propia. Esto marca un paso más de una política monarquista.



Sin embargo, el Gobernador ve algunas desigualdades estructurales e históricas que no se tienen en cuenta al momento de plantear este tipo de escenario, de la noche a la mañana.



"Tuvimos 200 años de centralismo. Ahora que está consolidado, nos dicen que nos arreglemos como pueda. No es justo. Repetir este tipo de cosas no es justo. Como que somos el problema de Argentina", dijo el titular del Ejecutivo provincial en relación a las jurisdicciones, muchas de ellas, preexistentes al Estado nacional.



"Que no nos den las regalías de Yacyretá, entonces que nos den la represa. Que terminen la inversión de gas natural como tiene el resto de Argentina con nuestra plata, con nuestros impuestos. Lo hubiesen analizado antes que no querían esta forma de recaudar", opinó Valdés sobre las críticas de Milei sobre el reparto federal. "Nosotros pagamos impuestos. IVA pagamos todos los correntinos; Ganancias, la gran mayoría. Recaudamos a través de la Nación", expuso el titular del Ejecutivo.



"¿Qué quieren? ¿Un país unitario? ¿A qué apuntan? Que nos paguen lo que corresponden en energía eléctrica entonces. ¿Vamos a poner aduanas internas en las provincias?", cuestionó el uso de los recursos provinciales. "Cuando cargamos combustibles pagamos un impuesto nacional y se queda Nación con ese impuesto. El Estado se lleva gran parte de esa plata y no regresa", dijo Valdés en declaraciones al programa Equipo de Noticias (Canal 13)



"Cuando tenemos un acuerdo de que Nación financie las cajas no transferidas y en Nación se hacen los ñembotavy, se hacen los locos. No nos mandan la plata. Cuando vamos a protestar ante la Corte Suprema Justicia de Nación, aparece que no planteamos nada", indicó el Mandatario.



"La lucha de federales y unitarios continúa. Es peligroso cuando nos hacemos eco de aquellos que vienen a representar las ideas del centralismo y creemos que es algo nuevo. No importa el signo político. No importa si sos peronista, radical, libertario, kirchnerista. Nosotros tenemos que defender nuestros recursos", enfatizó el correntino.



En ese sentido, Valdés recordó cuando sus pares de otras provincias estuvieron a favor de bajar Ganancias, lo cual impactó contra los ingresos de las cajas provinciales, ya que dicho impuesto se coparticipa.



"Tenemos ese acto de sumisión de las provincias que son federales", asestó. "No tenemos que ser cínicos", añadió.



"Nosotros estamos firmes en el mismo lugar", manifestó en referencia a sus pares de su signo político.



