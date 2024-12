Madre denunció que usaron la identidad de su hijo para sacar a otro niño del país

Miércoles, 11 de diciembre de 2024

Una mujer denunció que usaron la identidad de su hijo para sacar del país a un niño y tras las primeras investigaciones se comprobó que un menor fue trasladado a Paraguay. Esto es "solo la punta del iceberg".

Con un nombre falso. Ahora la madre destaca que su caso podría ser "solo la punta del iceberg".



El escalofriante caso sucedió en Neuquén, pero la causa está ahora en la provincia de Formosa debido a que allí fue donde el niño fue sacado del país con una identidad falsa a través de un paso fronterizo hasta Paraguay.



Conforme a lo denunciado por Yanina Magnago, madre del menor al que usaron su nombre, realizaba un trámite en ANSES para cobrar la Asignación Universal por Hijo y fue ahí donde le informaron que su hijo no estaba en el país.



Sin entender lo que pasaba, la mujer consultó y las autoridades le manifestaron que el niño había cruzado a Paraguay hace un tiempo y no regresó a la Argentina.



Aun sin comprender la situación, rápidamente decidió radicar la denuncia por averiguación de supresión de identidad en la Fiscalía, que derivó el caso a la Policía Federal para su investigación.



"Sentí miedo de que me lo vinieran a robar", expresó la mujer al descubrir la grave situación que se había desatado.



Aunque por ahora no se dio a conocer cuándo y quiénes sacaron al menor, las autoridades temen que se trate de una banda que se dedica a falsificar documentos y lograr evitar los controles fronterizos.



En diálogo con el medio Noticias 7, Magnago destacó que los abogados ya trabajan en el caso y que la causa fue enviada a Formosa, provincia donde tuvo lugar el traspaso.



Lo más alarmante es que, según contó la madre, "el año pasado ocurrió lo mismo en Cipolletti" y que Formosa también es el lugar señalado por el que los menores salieron.



Las autoridades temen que en este caso el nene ya se encuentre en España, lo que implicaría una trama internacional.



Otra de las cuestiones que manifestó Magnago es que tiene que realizar diversos trámites para que se compruebe que Logan está con ella y no en otro país: "Llevo a mi hijo a todos lados para que vean que está conmigo".



"Necesito respuestas claras y soluciones inmediatas", exclamó y advirtió que "esto podría ser solo la punta del iceberg".



Este caso encendió las alarmas frente a la drástica situación que se padece en torno a la trata de personas y al secuestro de menores, los cuales muchos son enviados a otros países.



Este cuestionamiento surgió en el último tiempo con el caso Loan Danilo Peña, el niño que está desaparecido desde junio de este año en Corrientes, y por el que en un comienzo se creyó que había sido sacado del país por la frontera con Paraguay.