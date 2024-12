La feria administrativa inicia el 26 de diciembre hasta el 5 de enero

Miércoles, 11 de diciembre de 2024

La Provincia informó hoy las fechas de la feria administrativa para todas las reparticiones de la administración pública provincial: central, organismos descentralizados y autárquicos.



A través del decreto 3290, firmado por el gobernador Gustavoa Valdés, se decidió que el receso de verano será en 2 períodos: el 26 y 27 de diciembre de 2023; y el 2, 3, 4 y 5 de enero de 2024.



En cualquier caso, detallaron que dichas fechas tienen como excepción a los trabajadores de las áreas de Salud, Seguridad, el Instituto de Cardiología y la Dirección Provincial de Energía de Corrientes.



"El titular de cada repartición tomará las medidas necesarias para que el personal a su cargo utilice esta feria administrativa en el período establecido, asegurando la no interrupción de los servicios públicos del Estado", detallaron en un comunicado difundido por la Dirección de Información Pública.



Sumaron: "Se instruye a los titulares de cada jurisdicción centralizada y descentralizada a que dispongan un sistema de guardias a fin de no interrumpir la regularidad y continuidad de la prestación de los respectivos servicios públicos".



Por último destacaron que aquel personal que sea afectado por las guardias y no pueda hacer uso de la feria administrativa, podrá hacerlo únicamente "hasta el período de 6 días hábiles, comprendido entre el 22 y 30 de enero de 2024".