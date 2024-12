Zenón se redimió con un gol clave en la victoria de Boca

Lunes, 9 de diciembre de 2024



El triunfo significó un respiro para Fernando Gago, quien había manifestado su preocupación. El futbolista goyano marcó el único tanto del cotejo al minuto 55.

Boca se impuso por la mínima en Rosario y sumó tres puntos clave ante Newell’s, lo que lo dejó muy cerca de clasificar a la Copa Libertadores 2025. El partido se jugó ayer, domingo 8.



Aunque el equipo no brilló, bastó con una actuación discreta para vencer a un Newell’s que sigue en crisis, con su sexto entrenador del año, Mariano Soso.



Tras la victoria ante Gimnasia en la Bombonera, varios jugadores del "Xeneize" tenían que demostrar su rendimiento fuera de La Ribera. Luis Advíncula regresó tras su expulsión ante Vélez en la Copa Argentina, Lautaro Di Lollo volvió a ser titular por la suspensión de Marcos Rojo, Frank Fabra jugó desde el arranque, y el ataque con Milton Giménez y Edinson Cavani debía seguir sumando minutos. Sin embargo, el foco estaba en Kevin Zenón, un jugador monitoreado tanto por el cuerpo técnico como por el Consejo de Fútbol.



El exjugador de Unión había marcado un gol en sus últimos cuatro partidos en el Coloso (dos con Unión y dos con Boca), pero su nivel físico y actitudinal no convencía del todo. Según Infobae, dentro del club se notaba que Zenón no estaba mostrando todo su potencial. Sin embargo, su gol en este partido lo ayudó a recuperar confianza y sumar crédito de cara al próximo mercado de pases.



Después del triunfo, Gago analizó el encuentro: "El resultado era clave. Sabíamos que teníamos que ganar para seguir cerca de la clasificación. Hubo momentos en los que el equipo jugó como queríamos, aunque estuvo algo impreciso. Nos faltó ese último pase, pero lo encontramos en tres jugadas seguidas". El DT reconoció que se fue satisfecho con el resultado, aunque sufrió durante los 90 minutos.



Al igual que en los partidos anteriores, Ignacio Miramón fue uno de los más instruidos por Gago hasta su reemplazo. El cuerpo técnico decidió preservarlo en el segundo tiempo, al estar amonestado, y optó por darle minutos al juvenil Milton Delgado. Según Gago, los momentos que más disfrutó fueron al principio del segundo tiempo, hasta que Zenón anotó a los 10’ y Boca, con el marcador a favor, se replegó excesivamente, sin poder armar contragolpes.



La falta de control de la pelota y el retroceso del equipo fueron motivo de gran preocupación para Gago, que se mostró muy nervioso, algo comprensible contra un rival más complicado como Vélez, pero no contra un Newell’s que venía de una racha de seis derrotas en sus últimos nueve partidos. Esa situación generó que Gago estuviera muy activo, con charlas constantes con sus asistentes, Coloccini y Cogliandro, y gesticulando de manera intensa, lo que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales.



A pesar de su defensa constante de un fútbol limpio y sus críticas cuando el equipo no gana, Gago permitió que sus jugadores tomaran breatheres cuando ya estaba a favor el marcador. Lo hicieron Leandro Brey en varios saques, Pol Fernández, el Changuito Zeballos, y los lesionados Cavani y Fabra, quienes solicitaron atención médica, lo que llevó a que el tiempo de descuento se extendiera hasta los 7 minutos.



Consciente de las críticas previas tras decisiones erróneas en momentos decisivos, Gago aprendió de esos errores y esta vez no optó por cambios defensivos para "cerrar" el partido. Los reemplazos fueron directos: Aguirre y Merentiel por Giménez y Cavani, Saralegui por Zenón, y Lautaro Blanco por Fabra.



El ambiente en Rosario estuvo tenso desde el inicio, con incidentes previos al partido, como el ataque al micro de Boca. Cavani fue uno de los más abucos, pero a pesar de estar cerca de marcar en varias ocasiones y asistir a Giménez en una de las jugadas más claras, se retiró del campo a los 83 minutos, agotado, con gestos de dolor. Mientras tanto, los hinchas de Newell’s lo insultaban y arrojaban objetos.



A pesar de su reciente lesión, que lo dejó fuera del partido de vuelta ante Cruzeiro por la Copa Sudamericana y lo obligó a jugar mermado en el Superclásico ante River, Cavani no faltó a ninguno de los últimos 14 encuentros. A sus 37 años, su físico aún es de alto nivel, pero está claro que el desgaste empieza a notarse.



Tras el partido, Cavani fue visto con hielo en su gemelo izquierdo, una imagen preocupante. Además, recibió una fuerte patada de Panchito González en el tobillo, lo que podría haberle causado más molestias. A la espera de la confirmación del próximo partido ante Independiente en la Bombonera, Gago sabe que tendrá que gestionar con cuidado la condición física de Cavani en los próximos días. Sin embargo, el técnico confía en su figura para lo que queda de la temporada y en la clasificación de Boca hacia 2025.