Valdés: "El populismo discriminó y el Gobierno actual también nos retacea" Viernes, 6 de diciembre de 2024

Valdés entregó diez viviendas en Curuzú Cuatiá y en su discurso recordó "la discriminación" del Gobierno Nacional anterior que "no pensaba en la gente humilde". Pero también alertó sobre la merma significativa en remisión de fondos.

"El populismo (de la gestión nacional anterior) no pensaba en la gente humilde. Pero el Gobierno que entra (luego) tampoco lo hace. Eso se ve en cómo se asignan los fondos".



El reclamo puede parecer salido de sectores duros de la oposición a la administración de Javier Milei, pero proviene del propio gobernador Gustavo Valdés. Y lo hizo en un contexto concreto: la firme demanda de los gobernadores "dialoguistas" (que integra) por un equitativo reparto de los recursos nacionales en el Presupuesto 2025 (hoy casi relegado al archivo) y el reclamo brotó durante un acto de entrega de viviendas en la provincia, construidas a puro recursos locales.



El Mandatario correntino recordó "la discriminación" del Gobierno "populista (de la gestión anterior, de Alberto Fernández), que no pensaba en la gente humilde" y retaceaba el envío de fondos para la construcción de viviendas. Pero también alertó la merma aún más significativa en la asignación de remesas destinadas a la edificación de casas por parte de la gestión nacional actual de Javier Milei.



"Nunca hablo de números, pero me quejé mucho cuando decían que yo mentía al afirmar que a los correntinos nos discriminaban, que aun cuando contábamos con el Fondo Nacional de Viviendas, este se alimenta del impuesto al combustible, y a nosotros no nos actualizaban el valor, por eso recibíamos muy pocos recursos para viviendas", recordó Valdés en su mensaje al entregar diez viviendas en el barrio René Bordere, de Curuzú Cuatiá en la mañana de este jueves.



En ese sentido, el gobernador aseguró que el año pasado el Instituto de Viviendas de Corrientes (IINVICO) recibió 270 millones de pesos para construir casas. Y en comparación con el mismo mes, este año "después del populismo, estamos recibiendo 2.000 millones", comparó.



De esta manera, aseguró que actualmente la Provincia vuelca el 60% de los recursos que se necesitan para la construcción de nuevas casas.



"Estamos ejecutando en el mes que pasó unos 5.000 millones de pesos. Estamos invirtiendo en viviendas, porque sabemos que hay necesidades, ojalá tengamos la sensatez y sabiduría y que construyamos la casa nuestra sobre rocas, tengamos una buena administración para que esos recursos alcancen", expresó, a la vez que valoró la tarea del personal del INVICO.



Plan local

Las 10 viviendas del barrio Bordere son del programa provincial "Oñondivé", que ya suma unas 100 casas entregadas en el sur provincial, según se destacó desde el Gobierno.



El plan provincial se activa para brindar soluciones habitacionales inmediatas a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad contemplando actividades de inclusión social.



En este marco, la Provincia aporta los materiales necesarios para la construcción de las mismas viviendas, como también la dirección técnica de la obra, por medio del INVICO. Por su parte, los municipios aportan el terreno y la mano de obra. Las casas se entregan amobladas y equipadas por intervención del Ministerio de Desarrollo Social.



Al respecto, el gobernador destacó el esfuerzo conjunto con los municipios y los correntinos para la implementación del "Oñondivé", a la vez que requirió a los beneficiarios el compromiso de responder con el aporte de las cuotas.



"Eso nos da más fuerza, nos da los recursos que vamos recolectando de quienes tuvieron la posibilidad de dejar de alquilar o de salir de la casa de los padres. Todo ese esfuerzo es lo que permite que podamos sentir lo que ustedes están sintiendo hoy al tener su casa, que junto al esfuerzo del Estado y del Municipio permitirá que otros también puedan sentirlo. A los correntinos no nos regalan nada, nos tenemos que arremangar para hacer las cosas", remarcó.



Por otra parte, confirmó que están a punto de terminarse otras 56 viviendas la localidad, en un avance de obras del 95%, que podrán ser entregadas a fines del mes de enero. "Tenemos que seguir haciendo que más familias puedan tener su casa", enfatizó al final.