Interna radical: la Cámara Electoral convocó a una audiencia de partes

Viernes, 29 de noviembre de 2024

Mientras que para la intervención corren los plazos del cronograma electoral con vistas al 22 de diciembre, en el que en ocho días más se deberá presentar listas de candidatos, continúa la batalla en tribunales. Para el martes 3 de diciembre.



A menos de un mes de la nueva fecha fijada para definir en las urnas la interna radical en Corrientes, y con un cronograma dispuesto por la intervención partidaria en plena marcha, continúan la batalla en tribunales. Esto coloca un manto más de incertidumbre en un proceso que ya lleva más de medio año de intensos cruces entre ricardistas y valdesistas para resolver cuestiones de poder en el principal partido de la alianza gobernante, o para definir "liderazgos", como lo plantean desde el sector del actual gobernador, Gustavo Valdés.



Ahora, la Cámara Electoral Nacional convocó a una audiencia sobre la intervención en UCR para el martes 3 de diciembre, un espacio que puede llegar a ser clave en todo este enmarañado proceso. La reunión se hará a solo cuatro días de vencer el plazo de presentación de listas de candidatos, según el cronograma de la intervención partidaria encabezada por el santafesino Julián Galdeano.



Colombi, sobre la fecha

Hace un par de días habló del tema el exgobernador Ricardo Colombi, en una reaparición en un medio después de mucho tiempo y mucha agua (turbulenta) que pasó bajo el puente. Y en la ocasión, aseguró que la fecha para resolver las internas partidarias aún no está definida o no está firme, en todo caso. "No es una fecha definitiva. Nosotros consideramos que hay un fallo de la Cámara Nacional Electoral que se debe cumplir, y bueno, son cuestiones procedimentales que se están discutiendo, pero que también a la mayoría de los argentinos no le interesa. Puede caer la fecha de usted y quedar ratificado esta la resolución de la Cámara Nacional Electoral", señaló en una entrevista por FM Sudamericana.



"Nosotros tenemos el año que viene elecciones provinciales; por Constitución, la elección de Gobernador se debe hacer entre el 10 de agosto y el 10 de octubre. Si hay elecciones PASO, uno piensa que las elecciones de Gobernador van a ser en septiembre. Con PASO o sin PASO de agosto para atrás, son 120 días, es decir, llegás a abril. Entonces, la elección de autoridades se iba a dar en un proceso posterior a todo el proceso electoral general que hay que llevar adelante. Y en ese sentido, entonces, había una razón, una justificación técnica legal y procedimental de por qué esa fecha", explicó Colombi.



En este sentido, aseguró que "no era un capricho y además también la necesidad de poder encauzar y corregir muchas situaciones que hoy se están viendo. Pero se pidió la intervención del partido", marcó.



Cronograma

Esta semana, en tanto, a través de un comunicado, el interventor Galdeano confirmó que, conforme al cronograma electoral vigente, el viernes anterior venció el plazo para la presentación de nuevas afiliaciones. De este modo, cerró el período de verificación y tachas. Hasta dicha fecha, se anotaron 5.000 nuevos correligionarios.



Según se informó desde la intervención, las nuevas afiliaciones fueron controladas, aceptadas y digitalizadas. Estas se remitirán al Juzgado Federal con competencia electoral a los efectos de su inclusión en el padrón del partido para que puedan concurrir a las urnas el próximo 22 de diciembre, fecha en la que el actual sello gobernante elegirá autoridades tanto a nivel provincial como jurisdiccionales.