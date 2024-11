El tesorero cruzó a Macri por su saludo a Racing: “Nada de lo que tocás termina bien” Lunes, 25 de noviembre de 2024 Pablo Toviggino apuntó contra el ex presidente, quien había afirmado que la Academia es su segundo equipo y se alegró por la obtención de la Copa Sudamericana. El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, salió al cruce de Mauricio Macri y lo cuestionó en duros términos, a raíz del saludo que el ex presidente le dedico a Racing Club, luego de su consagración en la Copa Sudamericana. “Nada de lo que tocás termina bien”, le espetó el dirigente.



Macri, ex presidente de Boca Juniors, había afirmado, luego del campeonato obtenido por el equipo de Gustavo Costas, que Racing era su segundo equipo. “¡Enorme alegría! Felicitaciones a la Academia. Siempre dije que Racing era mi segundo equipo. Mi reconocimiento por este logro a todos los jugadores y al cuerpo técnico”, fue el mensaje que publicó Macri en su perfil de la red social X, minutos después de la victoria por 3 a 1 del equipo argentino ante el Cruzeiro de Brasil.



Toviggino, ante esa manifestación, le respondió en duros términos. “¡Qué falso e hipócrita sos! Inútil. Nada de lo que tocás termina bien. Ojalá el Gobierno advierta que el problema con AFA sos justamente vos”, escribió quien es tesorero y dirigente de peso dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, en la gestión que encabeza como presidente Claudio “Chiqui” Tapia.



Racing Club se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024 al vencer 3-1 a Cruzeiro en la final disputada en el estadio La Nueva Olla de Asunción. Los goles de Gastón Martirena, Adrián Martínez y Roger Martínez aseguraron el título para la Academia, que no obtenía un trofeo internacional desde hace 36 años.



El equipo argentino consiguió una victoria de características emotivas, acompañado por una multitud que viajó hasta Paraguay. Cruzeiro descontó con un gol de Kaio Jorge en la segunda mitad, pero un contragolpe final de Roger Martínez selló la victoria. El ´titulo fue histórico, ya que llegó luego de 36 años sin pergaminos en el plano internacional.



La consagración de Racing fue uno de los temas más comentados en la jornada del sábado 23 de noviembre, y tópico de conversación en las redes sociales. Macri se sumó a quienes felicitaron a la Academia de Avellaneda por su triunfo, generando la ácida respuesta de Toviggino.



El proyecto de creación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino busca permitir que los clubes profesionales puedan transformarse en entidades comerciales con accionistas privados. En boca de sus promotores, como Macri, la propuesta argumenta que es una respuesta a los problemas financieros que enfrentan muchas instituciones deportivas, con el objetivo de fomentar la inversión privada, modernizar la gestión administrativa y garantizar la sostenibilidad económica de los clubes. Este modelo se basa en experiencias internacionales donde las SAD han sido implementadas, como en España y Alemania.



Sus críticos, como la conducción de la AFA, advierten que la privatización podría generar un alejamiento de los clubes de sus comunidades, priorizando el lucro por sobre los valores deportivos y sociales.