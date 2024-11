Independiente Rivadavia-River: empujones y golpes entre los planteles en el campo y el vestuario

Viernes, 22 de noviembre de 2024



Luego del gol del triunfo mendocino, Sebastián Villa celebró apuntando con una ametralladora imaginaria al público de River. Gonzalo Martínez lo fue a buscar y se generó una gresca generalizada



“Es una reacción en caliente ante un gesto que hace un adversario. Nada justifica tener que recurrir a la violencia, más allá de un mal accionar de alguien. Se metió mucha gente y terminó siendo muy confuso todo. No puedo detectar bien qué fue lo que pasó. Tenemos que entender que, más allá de un enojo y las pulsaciones a mil, una mala reacción puede llevar a que se genere lo que se generó y no está bueno, no me gusta. Hay que asumir la bronca, guardarse. Nada justifica el comportamiento de las dos partes. No es la imagen que tenemos que dar hacia afuera”, fue el discurso de Gallardo en conferencia.



“Cuando lo vi pasar a Martínez simplemente atiné a agarrarlo para que no se generen disturbios. No sé lo que pasó, si Villa incitó a la violencia. De todo hecho de violencia, siempre me van a encontrar en la vereda de enfrente”, describió Alfredo Berti sobre el escándalo.



En el último suspiro del partido por la fecha 23 de la Liga Profesional en Mendoza, Independiente Rivadavia anotó el gol del triunfo 2-1 ante River. Fue luego de un desborde de Sebastián Villa por la izquierda, que encontró bien ubicado a Ezequiel Ham, quien definió cruzado. Ya en el festejo del tanto, Gonzalo Martínez y Leandro González Pirez se ofuscaron con el ex Boca -que había anotado el 1-0- porque hizo el gesto de dispararle con una ametralladora imaginaria al público de la Banda. Y una vez que el árbitro Nazareno Arasa pitó el final, se desató el caos: los dos planteles se trenzaron a golpes y empujones en el campo de juego y la antesala del vestuario.