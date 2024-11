CORRIENTES CAPITAL

La Selección argentina Sub 20 goleó a su par de Bolivia en un amistoso Viernes, 15 de noviembre de 2024

El equipo de Mascherano se prepara para el Sudamericano que se disputará en enero.

La Selección argentina Sub 20 le ganó 4-1 a su par de Bolivia, en condición de visitante, en un amistoso que se disputó en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra.



Con vistas al Sudamericano Sub 20 que se disputará en enero aún con sede a definir, el equipo de Javier Mascherano empezó ganando a los 10 minutos de juego con el tanto del mediocampista de River, Franco Mastantuono. Tras un centro al área chica, el arquero Fabián Pereira despejó con los puños dejándole la pelota al jugador del ´Millonario´ que, en la medialuna del área, le dio de volea como venía e infló la red en el ángulo superior derecho.



El delantero de Independiente, Santiago Hidalgo, puso el 2-0 nueve minutos después del tanto de Mastantuono. Tras un pelotazo largo del defensor de Rosario Central, Juan Valentín Gómez, desde la defensa argentina, la pelota le cayó a Teo Rodríguez, de San Lorenzo, que desbordó sobre la derecha y metió el buscapié al segundo palo para que el capitán de la Selección argentina la empuje ante la débil marca de Fabio Zamora.



En el comienzo del complemento, Santiago Cuiza descontó de penal para Bolivia pero, trece minutos después, el propio Hidalgo marcó el 3-1 y su segundo tanto en la tarde noche santacruceña. En el vértice izquierdo del área, el mediocampista de Godoy Cruz de Mendoza, Santino Andino, metió un gran centro cruzado al punto penal donde el delantero de Independiente la bajó con el pecho, se acomodó y definió ante el achique del arquero Pereira.



La goleada la cerró el mediocampista de Lanús, Dylan Aquino, a falta de dos minutos para el final. En la mitad de la cancha, el defensor de Unión de Santa Fe, Lautaro Vargas, tocó en cortó sobre la derecha para Mastantuono que devolvió la pared con un taco para que el jugador del ´Tatengue´ avance en soledad y meta un gran pase de tres dedos a la izquierda del área boliviana donde estaba Aquino que recortó de izquierda a derecha y le pegó con la parte interna de su pie diestro colocando la pelota pegada al palo.



Este sábado en el mismo estadio, se disputará el segundo amistoso entre ambos seleccionados. Argentina integra el Grupo A del Sudamericano Sub 20 con Perú, Uruguay, Paraguay y Venezuela mientras que Bolivia enfrentará a Brasil, Colombia, Chile y Ecuador en el B.