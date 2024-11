CORRIENTES CAPITAL

Para Galdeano "el radicalismo de Corrientes no puede ser rehén de una persona" Viernes, 15 de noviembre de 2024 El Interventor de la UCR-Corrientes fundamentó la confirmación del 22 de diciembre como fecha de internas para el partido. Aclaró que intentó "hablar con todos, pero algunos consideran que no se puede votar ahora". "El radicalismo no puede ser rehén.

"No hay un obstáculo insalvable que impida que esto se lleve adelante", remarcó Julián Galdeano sobre la convocatoria a elecciones internas.



"No puede ser el radicalismo rehén de una persona, de un grupo, y eso es lo que termina sucediendo si nosotros no tomamos con decisión un avance que en este caso será con un cronograma de elecciones muy concreto", agregó.



"2025 no es un año más para el radicalismo en Corrientes. Hay que estar preparados para el desafío, y para eso no hay que perder tiempo. Muchos creen que no se puede votar, y comprobé que no es así: salvo algunos reclamos puntuales todo el padrón está confeccionado en tiempo y forma", sostuvo el santafesino