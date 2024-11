CORRIENTES CAPITAL

Afiliaciones, cronograma y vidriera nacional en el paisaje rumbo a 2025

Miércoles, 13 de noviembre de 2024

En el PJ siguen con la campaña de sumar adhesiones y señalan casos de "fichajes apócrifos" de otros sellos. En el radicalismo esperan por el calendario para las internas. La Libertad Avanza omite la discusión por los nombres y pide ir por "ideales".

Continúan los reacomodamientos de los principales partidos políticos rumbo a 2025. El PJ Corrientes sigue con la campaña de afiliaciones, mientras que en la UCR se suman voces para agilizar la normalización. En La Libertad Avanza esperan construir un espacio que "defienda las ideas" de Javier Milei.



En la UCR Corrientes, el interventor Julián Galdeano ya adoptó las primeras medidas con el recambio del apoderado, que ahora pasará en manos de José Del Vecchio. Mientras tanto, se trabaja en conversar con todos los sectores para avanzar con un cronograma. En paralelo, varios dirigentes manifestaron su anhelo que en diciembre se convoque a elecciones internas, especialmente entre quienes respaldan la presidencia de Gustavo Valdés.



Por su parte, el senador provincial Sergio Flinta minimizó la cuestión partidaria. "Hoy no nos quita el sueño", dijo. "No nos distrae, no es parte del eje de nuestro trabajo cotidiano", agregó el radical, e indicó que están abocados a acompañar la gestión del gobierno provincial y en la Legislatura. "Estamos recorriendo la provincia, haciendo cosas que tienen que ver con nuestro quehacer de políticos permanentemente, más allá de las cuestiones partidarias", expresó.



"En este momento es una cuestión del Comité Nacional, que tiene la responsabilidad de normalizar. Nosotros, en mi caso particular, en el caso particular de Gustavo Valdés, nos corrimos del eje de conflicto", sostuvo el legislador provincial quien en un período también ocupó la presidencia del partido.



Este fin de semana el interventor informó que aspira a normalizar el partido en la antesala de un año electoral conflictivo, cuando no se espera un escenario de polarización, sino de intervención de nuevos actores como La Libertad Avanza que, en Corrientes extiende su territorio con la apertura de sedes en el interior. Para consolidar el espacio este sábado estuvo en la ciudad la secretaria general de la Presidencia de la Nación y titular de LLA a nivel nacional, Karina Milei, quien mantuvo contacto con la militancia.



La acompañó el titular de la Cámara de Diputados de la Nación Martín Menem, quien brindó una conferencia de prensa, sin Karina, junto al diputado nacional por Corrientes Lisandro Almirón, integrante del bloque libertario que encabeza la territorialización del espacio en la provincia y posee el respaldo oficial como referente del sector.



"La Libertad Avanza va a encabezar un proyecto que defienda las ideas del presidente Milei. Eso es innegable y va mucho más allá de los nombres propios", indicó Almirón sobre las presencias nacionales. Anticipó, a su vez, que mantienen una estrategia para avanzar en el NEA. En este sentido, cabe señalar que los dirigentes realizaron su paso por Chaco, Corrientes y Formosa.



"LLA va a ser protagonista de una lista con candidatos que representan las ideas de la libertad, no importan los nombres, nuestra idea es sumar a todos los que quieran abrazar las ideas de LLA", respondió al diputado nacional al momento de haber sido consultado por las candidaturas de cara a las elecciones provinciales de 2025. "Buscaremos la manera de ensamblar intereses generales por encima de los intereses individuales, estamos dispuestos a dar diálogo", expresó.