Qué día de noviembre no hay bancos y por qué cierran sus puertas Lunes, 4 de noviembre de 2024

Los bancos cerrarán en todo el país para conmemorar el Día del Trabajador Bancario. Aun así, los clientes podrán realizar extracciones en cajeros automáticos y operar con servicios digitales, como home banking y billeteras virtuales, mientras que lo El próximo 6 de noviembre, los bancos en Argentina no abrirán sus puertas al público debido a la celebración del Día del Trabajador Bancario. Este día de descanso laboral forma parte del convenio colectivo de trabajo de los empleados bancarios, quienes no brindarán atención presencial en las sucursales. A pesar de esto, los clientes contarán con alternativas digitales y cajeros automáticos en funcionamiento, para evitar interrupciones en sus operaciones esenciales. Este feriado es uno de los hitos anuales para el sector bancario en el país, y su efecto en las operaciones de los bancos tiene repercusiones que los usuarios deben tener en cuenta.



Cuándo es el Día del Trabajador Bancario

El Día del Trabajador Bancario se conmemora en Argentina cada 6 de noviembre. La fecha tiene un profundo significado histórico para el sector: recuerda la fundación de la Asociación Bancaria (AB) en 1924, el sindicato que representa a los empleados de bancos y que ha desempeñado un papel clave en la defensa de sus derechos. Con este motivo, el convenio colectivo del sector estipula este día como feriado desde hace décadas, brindando a los trabajadores bancarios la posibilidad de celebrarlo sin acudir a sus puestos de trabajo, al igual que ocurre con otros feriados nacionales.