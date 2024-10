Lautaro Martínez fue clave en el triunfo del Inter frente a Roma

El exdelantero de Racing marcó el único gol del partido y fue el héroe para su equipo. En el conjunto rival, estuvo Paulo Dybala.

Lautaro Martínez brilló con luz propia en el enfrentamiento entre el Inter y la Roma, al anotar el gol decisivo que le otorgó la victoria a su equipo en la octava jornada de la Serie A. Este triunfo, obtenido hoy, domingo 20, catapultó al Inter de Milán al segundo puesto de la tabla, a solo dos puntos del líder, Napoli.



El tanto llegó en el minuto 60, cuando Davide Frattesi, mediocampista del Inter, interceptó un balón en su propio campo y lanzó un contragolpe fulminante. Tras una jugada veloz, Frattesi envió un centro a media altura que Lautaro aprovechó con un potente disparo, imposible de detener para el portero de la Roma, Mile Svilar.



Con esta victoria, el Inter se posiciona firmemente en la lucha por el título de la Serie A, acumulando 17 puntos y presionando al Napoli en las próximas jornadas. En la siguiente fecha, se enfrentarán a la Juventus en el San Siro. Por su parte, la Roma ve comprometida su carrera por el campeonato, sumando solo 10 puntos y quedando rezagada del líder. En su próxima jornada, visitarán a la Fiorentina.



Además de Lautaro Martínez, el equipo dirigido por Simone Inzaghi contó con la participación de Joaquín Correa, quien ingresó desde el banco en el minuto 71 para sustituir al ex Racing. Otro argentino, Tomás Palacios, ex Talleres e Independiente Rivadavia, estuvo en el banquillo pero no tuvo minutos de juego.



Del lado de la Roma, Paulo Dybala fue titular, mientras que Matías Soulé ingresó en el minuto 78, aunque no logró cambiar el rumbo del partido.



Lautaro Martínez se consolidó como una figura clave, tanto para el Inter como para la selección argentina. En el último encuentro contra la Roma, su gol reafirmó su destacada actuación en el campo. Este rendimiento se suma a una serie de contribuciones en 441 minutos de juego, donde fue protagonista con goles y asistencias en diversas competiciones.



En la Champions League, Martínez marcó un gol crucial contra el Estrella Roja, y en el partido de clasificación para el Mundial contra Bolivia, no solo anotó, sino que también asistió, evidenciando su capacidad de influir en el juego de manera integral. Su habilidad para generar y convertir oportunidades se destacó en la victoria del Inter sobre el Udinese, donde anotó un doblete.



En el clásico contra el Milan, su asistencia no fue suficiente para evitar la derrota ante el Rossonero, resaltando su versatilidad y visión de juego. Este rendimiento constante fue vital para ambos equipos, consolidándolo como uno de los delanteros más efectivos del momento y un firme candidato al Balón de Oro, cuya ceremonia se llevará a cabo el lunes 28 de octubre, con Vinicius como principal aspirante al cetro.