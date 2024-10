San Martín se quedó con el clásico abcc

Lunes, 21 de octubre de 2024

En el cierre del noveno capítulo del Oficial 2024 de Primera, organizado por la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC), se registraron los triunfos de San Martín en su visita a Regatas por 84-78; de Alvear que se llevó la victoria



En el triunfo "rojinegro" en el clásico, jugado en el club del parque Mitre, sobresalieron Mateo Rearte con 25 puntos, además de Mascaró y Benay, con 17 en el equipo que conduce Diego Blanco; mientras que Ledesma y Ferreyra, ambos con 16, se destacaron en Regatas, que conduce Silvio Ramírez.



Y en la destacada victoria de Alvear como visitante ante Hércules, Checenelli con 19 y D’Aveta con 17, los destacados en el elenco ganador que dirige Germán Roldán.



Pingüinos sumó su triunfo ante "Las Mil" con el aporte de Quagliozzi, autor de 24 puntos.



Todos los resultados de la 9ª fecha fueron los siguientes: Córdoba 93-75 Colón, Juventus 64-51 Don Bosco, El Tala 64-50 Sportivo, Regatas 78-84 San Martín, Hércules 63-65 Alvear y Pingüinos 84-68 1536 Viviendas.



Y las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1° Córdoba (8-1) lidera con 17 puntos, 2° Colón (7-2) y Juventus (7-2) suman 16, 4° Regatas (6-3), Pingüinos (6-3), Alvear (6-3) y San Martín (6-3) tienen 15, 8° Hércules (3-6) con 12, 9° Don Bosco (2-7) tiene 11, 10° El Tala (2-6) y Malvinas 1536 Viviendas (1-8) con 10 y 12° Sportivo Corrientes (0-9) cierra con 9.



Si la fase regular finalizara hoy, Córdoba, Colón, Juventus y Alvear estarían clasificando al Cuadrangular Final – Copa "Municipalidad de la Ciudad de Corrientes"; mientras que San Martín, Regatas, Pingüinos y Hércules estarían conformando el lote de clasificados a la Copa "Jorge Desagastizábal". Por su parte, Don Bosco, El Tala, Malvinas 1536 Viviendas y Sportivo Corrientes lo estarían haciendo por la Copa "Fabián Sosa".



El décimo capítulo establece los siguientes enfrentamientos: Regatas vs. Alvear; Don Bosco vs. Hércules; Colón vs. Juventus; Sportivo Corrientes vs. Córdoba; 1536 Viviendas vs. El Tala y San Martín vs. Pingüinos.