Poca venta por las nuevas tarifas en boleterías de la terminal Jueves, 10 de octubre de 2024 En una recorrida realizada por época pudo constatar que para este viernes y sábado la demanda de pasajes no es la que esperaban las distintas empresas de transporte de media y larga distancia.

Mañana comienza uno de los últimos fines de semanas largos en el país. Como todos los años, el Gobierno define el calendario y en esta oportunidad que corresponde al Día de la Diversidad Cultural contará con un puente que se concretará mañana.



En lo que hace a la demanda de pasajes de colectivos de media –realizan viajes al interior de la provincia- y larga distancia, hasta ayer no había muchas ventas anticipadas para este nuevo feriado nacional.



En una recorrida realizada por diario época, se pudo constatar que las distintas boleterías de la terminal de ómnibus de la ciudad de Corrientes, la gente no se acercó para reservar pasajes para este fin de semana largo.



Empleados de algunas empresas en contacto con uno de los periodistas de este medio informaron que hay varios factores por los cuales la compra anticipada no se dio en esta oportunidad.