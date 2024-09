El provocativo video de Arturo Vidal para contestarle al Huevo Acuña y Franco Armani

Viernes, 27 de septiembre de 2024

El mediocampista de Colo Colo utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a las figuras de River Plate



Una nueva polémica estalló en redes sociales de la mano de Arturo Vidal. El volante de Colo Colo, fiel a su estilo frontal y provocador, decidió responder a las burlas que circularon tras la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a River Plate. A través de un video editado por una cuenta de Tik Tok de aficionados del Cacique que compartió en su cuenta de Instagram, el mediocampista arremetió contra Franco Armani, Marcos Acuña, emblemas de la Universidad de Chile y aprovechó para enviarle un claro mensaje a Ricardo Gareca, actual técnico de la selección chilena.



El contenido que subió el King tiene un tinte irónico y desafiante. Se trata de un montaje realizado por fanáticos de la institución chilena donde se utilizan fragmentos de la canción “Nadie sabe” de Bad Bunny, con modificaciones en la letra que aluden a las críticas recibidas por el mediocampista chileno. “No me eches la culpa, échasela a Dios que fue el que me dio el don de hacerlo ver muy fácil”, se escucha al inicio del video, mientras se muestran imágenes de Franco Armani, quien fue uno de los protagonistas en la serie ante el Cacique.



La letra del tema se adapta a las circunstancias para subrayar los logros de Vidal y destacar su grandeza. “Dime quién es el mejor”, se lee en el montaje, justo cuando aparece uno de los porteros del plantel de Argentina que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022 de fondo. Luego sigue con una frase que resuena: “Es verdad, no soy Acuña, ni Aránguiz. Yo soy la estrella más grande en el mundo entero”.