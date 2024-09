Horóscopo de Mhoni Vidente de la semana del 23 al 29 septiembre

Lunes, 23 de septiembre de 2024

Descubre la influencia astral de la cuarta semana del mes y potencia al máximo la energía del universo.

Mhoni Vidente compartió el horóscopo de la semana del lunes 23 al domingo 29 de septiembre del 2024, con predicciones para los 12 signos zodiacales.



Gracias a su enorme conocimiento, Mhoni Vidente elaboró una serie de consejos y advertencias para cada signo zodiacal que debes prestar atención. Sin más preámbulos, el horóscopo semanal.



Aries

Esta semana encontrarás respuestas y soluciones importantes para tu crecimiento. Deja atrás pensamientos negativos y rencores. Es un buen momento para ordenar tu vida, tanto en lo laboral como en lo personal. Actualiza tus documentos, saca tu visa y revisa todo lo que esté pendiente. Mantén una dieta balanceada y cuida tu salud, especialmente tu presión arterial. Tus números de la suerte son 24, 29 y 17, y los colores que te favorecerán serán el rojo y el amarillo.



Tauro

La carta de la Rueda de la Fortuna te anuncia un periodo de cambios y oportunidades. Es momento de negociar y evitar ser terco. Prepárate para reajustes laborales y aprovecha la llegada de un dinero extra. Tus números de suerte serán el 04, 15 y 32, y tus colores, verde y blanco. Cuida tu salud, especialmente de la gastritis, y evita los vicios. Es una semana ideal para tomar decisiones importantes, pero mantén discreción.



Géminis

La Estrella te da una gran semana llena de suerte y oportunidades. Trabaja en tu felicidad y no te sabotees. Tienes una mentalidad fuerte y recibirás recompensas económicas por tu esfuerzo. Cuida tu salud mental, especialmente de las migrañas, y busca momentos de relajación. Tus números de la suerte son 13, 16 y 27, y tus colores serán el azul intenso y amarillo. Aléjate de las personas tóxicas y no prestes nada para evitar complicaciones.



Cáncer

La carta del Emperador te anuncia éxito y estabilidad esta semana. Toma decisiones importantes y piensa en ti antes que en los demás. Habrá crecimiento en el trabajo, con nuevas oportunidades y posibles viajes. Cuida tu salud, duerme bien y no te agobies por cosas que no puedes controlar. Tus números de suerte serán 05, 19 y 37, y tus colores de la semana, naranja y rojo. Para los que están en pareja, podrían recibir propuestas importantes.



Leo

Para Leo, esta semana estará marcada por la presencia de la carta del Sol, que trae éxito y claridad en todos los aspectos de la vida. Es el momento perfecto para brillar, tanto en el trabajo como en lo personal. No te guardes tus ideas, porque serán bien recibidas por los demás, y te abrirán puertas a nuevos proyectos o ascensos. En cuanto a las relaciones, tu carisma estará en su punto máximo, atrayendo a personas que te admirarán y apoyarán en tus metas. Cuida tu energía, mantente positivo y enfocado en lo que quieres lograr, ya que tu mejor día será el jueves.



Virgo

Virgo, esta semana será clave para tu crecimiento económico. La abundancia llegará a través de dinero rápido y fácil, pero mantente alerta a las energías negativas, especialmente provenientes de personas cercanas, como familiares políticos o parejas. No prestes cosas ni confíes ciegamente en otros. Cuida tu salud, especialmente la espalda baja y los riñones. Los signos compatibles contigo son Cáncer, Tauro y Capricornio, quienes te traerán amor verdadero. Los colores blanco y naranja te traerán suerte y energía positiva. Déjate guiar por el respeto propio y olvida el pasado para avanzar.



Libra

Libra, la templanza será tu carta clave esta semana. Tendrás buena suerte y estabilidad económica, eliminando deudas o problemas legales. Esta semana también es ideal para ajustar cuentas y resolver pendientes. Cuida tu salud, en especial los huesos y músculos, y mantén una rutina de ejercicio. No confíes en cualquiera y aprovecha tus golpes de suerte, cuyos números son el 16, 18 y 20. Usa los colores rojo y azul para atraer energía positiva. Celebra tu cumpleaños rodeado de seres queridos y busca un espacio para tu crecimiento personal y espiritual.



Escorpión

Escorpión, esta semana te trae estabilidad y crecimiento. Se recomienda planear vacaciones para cuando llegue tu cumpleaños, es un buen momento para gastar en ti mismo y renovar energías. Aunque será una semana de mucho trabajo y estrés, debes ignorar comentarios negativos y mantener el enfoque en tus objetivos. Realiza una limpieza espiritual con limón o huevo y utiliza loción de Siete Machos o perfume. El jueves será tu mejor día, además recibirás un dinero que te debían. Resuelve asuntos familiares, especialmente relacionados con herencias. También tendrás dos golpes de suerte, siendo tus números 01, 07 y 12, y tus colores naranja y verde.



Sagitario

Sagitario, la carta del mundo te invita a moverte, ya sea de casa, ciudad o país si sientes que no encuentras crecimiento en tu entorno actual. No hables mucho de tus planes ni los compartas antes de tiempo. Esta semana será de mucho trabajo y papelería, por lo que deberás resolver asuntos legales o de migración pendientes. Tu punto débil serán los intestinos y problemas hormonales, por lo que es fundamental acudir al médico. Tienes dos golpes de suerte, y tus números son 02, 03 y 06. Tus colores serán amarillo y naranja, brindándote un poder extra para esta semana. Cuida tu salud, y evita regresar con amores tóxicos.



Capricornio

Capricornio, la carta del carruaje te dice que no te detengas, sigue avanzando y no tengas miedo. Será una semana de crecimiento en todos los aspectos, pero debes cuidar tu salud, especialmente problemas de gastritis, reflujo o úlceras. Tus números mágicos son 21, 26 y 43, y tendrás dos golpes de suerte. Los colores azul fuerte y amarillo te llenarán de fuerza vital. Enfócate en tus objetivos y no compartas tus planes antes de tiempo. También será una semana para resolver asuntos legales, migratorios o de negocios, mientras te preparas para más abundancia y sorpresas positivas.



Acuario

Esta semana es ideal para que arregles todos tus pendientes, en especial temas legales o administrativos. Es fundamental que organices tu tiempo para cumplir con todas tus metas, desde hacer ejercicio hasta trabajar en tus proyectos personales. Aunque eres una persona fuerte e independiente, a veces es válido aceptar ayuda de otros. Recuerda cuidar tu salud, en especial tu sistema digestivo. Tus números de la suerte son el 11, 30 y 49, y tus colores serán el verde y rojo.



Piscis

Estás en una etapa de renovación, donde la buena suerte y las oportunidades están a tu favor. Si estás pensando en hacer cambios como mudarte o emprender un negocio, este es el momento ideal para hacerlo. También debes enfocarte en alejarte de las personas tóxicas y cuidar tu salud física y emocional. Tus números mágicos son el 45, 51 y 66, y tus colores de la suerte serán el verde fuerte y rojo.