El Hospital Vidal atendió a más de 47 mil personas en Consultorios Externos

Sábado, 21 de septiembre de 2024

El centro de salud es referente en cuidados del adulto y desde la dirección precisaron los servicios que brindaron desde enero hasta agosto de este año.

El director del nosocomio, Horacio Sotelo, sostuvo que aumentaron de manera significativa las atenciones en la institución.



El Hospital José Ramón Vidal, que depende del Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, informó sobre las atenciones que realizó esta institución desde enero del 2024 hasta agosto del mismo año. Es un centro sanitario referente de la provincia en la atención polivalente del adulto.



“Hemos multiplicado hasta cuatro veces más las atenciones en relación al año pasado. El incremento prevalece en Cirugía, Oncología, Otorrino y Clínica Médica”, dijo el director del nosocomio, Horacio Sotelo.



Agregó que “nos coloca en un centro referente de derivación de patologías críticas en la región, no traumatológicas y no neuroquirúrgica, sí somos un hospital polivalente de adultos”. A la vez, recordó que están en etapas de obras, pero eso no perjudica las prestaciones, “nos reorganizamos para dar atención a nuestros pacientes”.



Los servicios



Desde la dirección del centro de salud, informaron los números de las consultas médicas ambulatorias. En el caso de Cardiología, hubo un total de 899 atenciones siendo el mes de enero cuando más trabajo tuvieron en este sector.



En Cirugía General y Clínica Quirúrgica, recibieron a 1675 de enero a agosto de este año, fue febrero cuando tuvieron el mayor número con 294. En Clínica Médica – Medicina Interna, 1144 y febrero también fue el mes de más atenciones en este servicio.



En Consultorio de Atención Inmediata 6237 y, sólo en enero, atendieron 1092. En Medicina General 662; Endocrinología, Nutrición y Diabetes, 4686 siendo agosto con más pacientes, 695 y; en Emergencia – Guardia, 15.109, en enero recibieron a 2370.



Mientras que, en Gastroenterología hubo 629 vecinos que requirieron su servicio; en Ginecología, 1192; Hematología, 1955; Infectología – Infecciosas, 327; Nefrología, 266; Neumonología, 966 y; Oftalmología, 1185.



Los servicios de Oncología – Cancerología – Quimioterapia, recibieron 3443 pacientes; en Otorrinolaringología – Garganta, nariz y oído, 2098; Servicio de Medicina Laboral, 211; Servicio Salud Mental, 1922; Terapia Radiante, 92; Traumatología, 1152 y; Urología, 1150.



“Tenemos un total de 47.000 atenciones en Consultorios Externos desde el mes de enero hasta agosto”, precisó Sotelo.



Obras y equipamiento



En esta última gestión, desde el Ministerio de Salud Pública, entre las obras y equipamientos se destacan en el Vidal: ampliación de la Terapia Intensiva; refacciones de Salas de Internación; refacción integral de la batería de Quirófanos; refacciones integrales en áreas antiguas, construcción de consultorios externos y pintura exterior de la institución; desarrollo informático integral para turnos, historia clínica digital y facturación.



Actualmente, se lleva adelante la refacción y ampliación del Sector de Emergencias comprendido todas las áreas del servicio, con una inversión $152.193.483.



Además, de un ecógrafo doppler, mamógrafo digital, y equipo de endoscopía, aparatos para Neumonología: laringoscopio, camilla para procedimiento de broncoscopía, notebook para software del equipamiento. Torre de video laparoscópica y monitores multiparamétricos.



Cabe precisar que, semanas atrás, el Vidal adquirió un mamógrafo digital que permite la detección de carcinomas de menos de un centímetro lo que, a su vez, podrá lograr el tratamiento oportuno del paciente, en tiempo y forma, y así salvar vidas.



Por otra parte, este año también se inauguró un equipo autoanalizador de química clínica, donado al hospital J. R. Vidal por el Pueblo Japonés como símbolo de amistad y cooperación.



Es relevante destacar que, el Gobierno Provincial, como parte de su política de estado, en forma constante, lleva adelante acciones y obras para mejorar la salud pública de todos los correntinos. Actualmente, se trabaja además en la construcción de nuevos quirófanos en el hospital Escuela Gral. "José F. de San Martín" y del área de Clínica Médica del hospital "Ángela Iglesia de Llano".



Reseña histórica







El predio donde se ubica el Hospital J. R. Vidal, originariamente estaba destinado a depositar materiales explosivos, que el comercio de esa época negociaba, llevaba el nombre de "La Pólvora". Cuando este depósito se trasladó, se crea con subsidio Nacional, la denominada "Casa de Aislamiento", dependiente del entonces "Concejo de Higiene", ente rector de la Salud de la época. Corría el año 1920 y fue llamada "Héroes Civiles" haciendo honor a aquellos que ofrendaron su vida asistiendo a los enfermos de la epidemia de la fiebre amarilla.



El 23 de mayo de 1926, el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, sanciona la Ley 540 en la que se impone el nombre de "Dr. José Ramón Vidal" como homenaje de Gratitud del Pueblo de Corrientes a tan insigne y benemérito médico, que despojándose de su posición de Senador concurrió en persona a mitigar el sufrimiento de sus semejantes hasta dejar su vida en la misión.



En 1935 se traslada, por la construcción de la actual Avenida Costanera, al antiguo Hospital San Juan (hoy Hotel de Turismo) que era entonces Hospital de hombres, ya que en esa época no se internaban en la misma institución personas de sexo diferente, a las instalaciones del Hospital de Aislamiento Dr. José Ramón Vidal. Posteriormente ocurrieron sucesivas y múltiples reformas hasta llegar al edificio que hoy se conoce.