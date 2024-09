Podría recibir Sanción el Manchester City si es culpable en el “Juicio del Siglo”

Jueves, 19 de septiembre de 2024

El club inglés es acusado por incumplir leyes financieras y se le presentaron entre 115 y 130 cargos que podrían condenarlo al descenso o dejarlo afuera de competencias internacionales



Manchester City afronta días complejos en lo institucional, ya que comenzó el denominado “Juicio del Siglo”, al cual está sometida la institución inglesa, acusada de incumplir las leyes financieras de la Premier League. Son entre 115 y 130 cargos lo que se presentaron en contra de los Ciudadanos, que no solo podrían perder la categoría en la Primera División, sino que también podrían afrontar penas más severas.



En Inglaterra hay preocupación por la delicada situación legal del Manchester City, que no solo está en la posibilidad de ser expulsado de las ligas de fútbol nacional, sino que también podría ser excluido de las competiciones internacionales como la Champions League o el Mundial de Clubes de la FIFA debido a presuntas infracciones financieras graves, según lo informado por Telegraph Sport.



El City, orientado por el español Pep Guardiola, no solo corre el riesgo de ser expulsado de la Premier League, sino también de la FA Cup, la Carabao Cup y enfrenta incertidumbre sobre su participación las competencias de la FIFA a nivel clubes. Las reglas de estos torneos indican que la exclusión podría extenderse más allá de la liga local, hecho que transformaría radicalmente el panorama del fútbol inglés.



De acuerdo con la publicación de Telegraph Sport, los otros clubes de la Premier League opinan que una deducción de puntos no sería suficiente castigo si el City es declarado culpable de la mayoría de los delitos imputados. La expulsión de la liga más rica del mundo podría satisfacer a quienes exigen una sanción más severa, pero también podría sumir al fútbol inglés en el caos.