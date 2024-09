Valdés será anfitrión de un encuentro de gobernadores del Litoral en Bella Vista

Jueves, 19 de septiembre de 2024

La reunión se realizará hoy. El objetivo es aunar esfuerzos entre mandatarios provinciales a fin de fortalecer las políticas federales.





El gobernador Gustavo Valdés será hoy anfitrión de un encuentro entre sus pares del Litoral argentino, en la ciudad de Bella Vista, desde las 11. El objetivo es aunar esfuerzos entre mandatarios provinciales a fin de fortalecer las políticas federales y las relaciones multilaterales de este sector del país.



A mediados de agosto pasado, Valdés firmó con su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, un acta de compromiso para la creación de la región Litoral, iniciativa que permitirá concretar políticas públicas sobre los intereses comunes de ambas provincias.



Durante el acto, realizado en la localidad santafesina de Villa Ocampo, también se firmó un acta de hermanamiento entre esa ciudad y la correntina Bella Vista, donde hoy se realizará el encuentro de los mandatarios litoraleños.



En aquella ocasión, Valdés elogió la construcción que hace el Gobierno santafesino entre Villa Ocampo y Puerto Ocampo, que permitirá acercar la conexión fluvial a través del Paraná con Bella Vista.



Entrega de netbooks

Ayer, en vísperas al encuentro de hoy, Valdés activó su agenda en Bella Vista con una entrega de 556 notebooks pertenecientes al programa Incluir Futuro en la Escuela Normal de la localidad.



En la oportunidad, el gobernador destacó la importancia del acceso al conocimiento mediante la tecnología ya que: "Esto nos brinda mejores y nuevas metas y herramientas para que los docentes puedan educar a los jóvenes" e insistió en: "No es solamente la entrega de una computadora, sino que apostamos a la educación mediante una innovadora metodología de estudio".



A su vez, Valdés destacó que en lo que va la gestión "falta sexto año" para cumplir con la totalidad de entrega de equipamientos, pero: "Trabajamos para que en todos los años los alumnos que ingresen a las escuelas secundarias en Corrientes tengan sus computadoras".



En esa línea, el mandatario recordó que hasta la fecha "todos los alumnos que están en segundo año en adelante cuentan con estos equipamientos que enriquecen la educación" y para cerrar, instó a los jóvenes a "seguir trabajando, disfrutando y estudiando".



Por su parte, la intendenta de la ciudad, Noelia Bazzi, indicó: "Me parece fundamental que desde el Gobierno provincial se apoye a los estudiantes con un programa" que "iguala oportunidades que es lo que necesitamos para la juventud".



Para cerrar, agradeció al gobernador y a su gabinete por el rápido accionar que se desplegó en la ciudad para refaccionar las obras educativas que fueron azotadas por el temporal tiempo atrás, diciendo: "Hoy tenemos casi el 100 % de las instituciones educativas reconstruidas".



En tanto, la ministra de Educación de la Provincia, Práxedes López, ponderó la labor de los educadores. "Estos docentes trabajan incansablemente y no hay transformación educativa sin ellos, para eso, desde esta Escuela Normal, venimos desde el nivel inicial fomentando la lectura y la alfabetización, pero el gobernador nos encomendó también la alfabetización digital" y les remarcó a los alumnos: "Por eso la entrega de computadoras, lo cual no se queda ahí. Nos encomendó además que se hagan los videos educativos desde la plataforma de Educaplay y CorrientesPlay para que ustedes puedan seguir estudiando y, por supuesto, potenciar internet también donde sea necesario", concluyó.



Igualdad de oportunidades

Incluir Futuro es un programa pensado y diseñado por el gobernador con la intención de que todos los alumnos del secundario reciban netbooks provistas de uno de los últimos procesadores, cuatro gigas de memoria, 200 gigas de almacenamiento y, como plus, los equipos tienen acceso a las plataformas CorrientesPlay y EducaPlay que incluyen contenidos locales de distintas materias realizados por docentes correntinos.



En la oportunidad, se entregaron un total de 556 notebooks entre varios establecimientos de Bella Vista: la Escuela Normal se llevó 172 unidades; la escuela técnica Dr. Juan Esteban Martínez, 173 computadoras; el colegio secundario Dr. José Luis Sersic, 79; el colegio secundario del Barrio Norte, 62; la escuela agrotécnica Manuel Belgrano, 55; y la extensión áulica que funciona en la escuela N.° 846, 15.